Partai Ummat: Pilihan ke Prabowo Subianto Lebih Rasional Dibanding ke Ganjar Pranowo

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Ummat menyatakan, akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jika Anies Baswedan gagal maju sebagai calon presiden.

Bahkan, Partai Ummat menegaskan, akan tetap memilih dukung Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo jika memang dua sosok tersebut yang maju di Pilpres.

Wakil Ketua Umum Partai Ummat Buni Yani menyatakan, dukungan ke Prabowo Subianto dinilai lebih rasional dibanding ke Ganjar Pranowo.

"Pilihan ke Prabowo adalah pilihan yang lebih rasional bagi Partai Ummat dibanding memilih Ganjar Pranowo," kata Yani saat dikonfirmasi awak media, Jumat (14/4/2023).

Adapun alasan pihaknya tak mendukung Ganjar Pranowo karena Gubenur Jawa Tengah itu dinilai bakal merepresentasi program kerja dari Presiden Jokowi.

"Karena Partai Ummat melihat Ganjar adalah kelanjutan dari Jokowi yang merupakan representasi oligarki yang kita lawan," kata dia.

Karena itu, Partai Ummat kata Yani, tidak akan mendukung Ganjar Pranowo jika Anies Baswedan gagal jadi Capres.

"Intinya, Partai Ummat tidak mungkin memilih Ganjar bila Anies gagal nyapres, makanya pilihan tertuju ke Prabowo," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Juru Bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya yang menyebut, dukungan itu bakal otomatis diberikan kepada Prabowo Subianto jika memang Anies Baswedan tak dapat tiket sebagai calon presiden (Capres).

Akan tetapi, kondisi tersebut kata dia, masih dinamis dan bakal banyak berubah nantinya.

"Namun seperti diketahui, politik itu dinamis. Tidak pasti, karena banyak hal mungkin akan terjadi kelak," tukas dia.

Sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menyatakan sepakat bakal mendukung Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden (Capres) 2024 jika Anies Baswedan gagal maju atau tidak dapat tiket capres.

Keterangan itu disampaikan Amien Rais dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang ditayangkan dalam YouTube.

Amien Rais sepakat lebih memilih Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo jika memang hanya kedua orang tersebut yang maju Capres.

"Kalau berandai-andai very Easy, this answer Prabowo is our choice, yang jelas bukan pak Ganjar, pak Ganjar adalah The continuity of this present regime dan itu akan berbahaya, menurut saya itu yak," kata Amien Rais dalam podcast tersebut dikutip, Jumat (14/4/2023).

Akan tetapi, jika memang nantinya Anies Baswedan tetap maju sebagai capres, maka dukungan Partai Ummat kata dia, akan tetap pada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Sebab hal itu sebagaimana hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat, yang mengeluarkan hasil dukungan untuk Anies Baswedan.

"Jadi for the time being our candidate is only one pak Anies. But in case pak Anies tidak dapat tiket kemudian tinggal pak Prabowo dan pak Ganjar otomatis kita dukung pak Prabowo karena kita sudah tahu lah dimana kelemahan dan kelebihan nya," ucap Anies.