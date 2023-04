Mengapa Amien Rais Lebih Memilih Prabowo daripada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024? Ini Alasannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyatakan akan menaruh dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024 jika Anies batal menjadi capres.

Dalam wawancara di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Amien mengatakan dirinya dan Partai Ummat akan mendukung Prabowo dibandingkan Ganjar.

"Kalau berandai-andai very easy to answer, Pak Prabowo is always choice. Iya yang jelas bukan Pak Ganjar. Pak Ganjar adalah continuity this regime," kata Amien dalam podcast di Youtube Akbar Faizal Uncensored.

Jika yang resmi menjadi capres nanti adalah Prabowo dan Ganjar Pranowo, Amien mengaku tidak sulit untuk menentukan pilihan. Dia akan memilih Prabowo.

"Kalau tinggal Pak Prabowo dan Pak Ganjar, otomatis kita dukung Pak Prabowo. Sudah tahulah kelemahan dan kelebihannya," kata Amien.

Kedekatan dengan Prabowo Subianto menjadi salah satu alasan Amien menyatakan dukungan itu.

Saat menjadi petinggi PAN, Amien punya riwayat untuk mendukung Prabowo sebagai capres baik di 2014 ataupun 2019. Amien jadi salah satu juru kampanye Prabowo di Pilpres 2019.

Di samping punya kedekatan, Amien mengatakan ada tiga tokoh yang disukai kader dan simpatisan Partai Ummat antara lain Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Gatot Nurmantyo.

Amien juga mengaku tidak kecewa ketika Prabowo dan Gerindra memutuskan untuk bergabung dalam Kabinet Presiden Joko Widodo. Dia masih menganggap Prabowo sebagai teman baiknya.

"Jadi, tidak ada masalah. He's still my good friend," kata Amien.

Amien lalu mengatakan lagi bahwa itu semua masih perandaian karena masa pendaftaran capres pun baru dibuka KPU pada Oktober 2023.

"Jadi belum ada yang betul-betul nanti Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau Pak Anies jadi capres. kan belum

ada pengumuman juga. kan masih ada beberapa bulan lagi," ucap Amien.

Hanya Jika Anies Tak Maju Capres

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Ummat Buni Yani menjelaskan pernyataan yang disampaikan oleh Amien Rais itu hanya sebatas bentuk pengandaian.