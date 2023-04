Isu Megawati akan Umumkan Capres PDIP Siang Ini, Hasto Singgung soal Momen Historis: Bisa Kapan Saja

TRIBUNNEWS.com - Beredar isu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan mengumumkan calon presiden (capres) 2024.

Kabarnya, Megawati akan mengumumkan capres 2024 pada Jumat (21/4/2023) siang ini.

Menanggapi isu tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan momen Megawati mengumumkan capres bisa terjadi kapan saja.

Meski demikian, Hasto menegaskan penetapan capres PDIP itu akan dilakukan pada momentum yang tepat.

"Kami tegaskan kembali bahwa keputusan Capres PDI Perjuangan akan diumumkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri pada momentum yang tepat," ungkap Hasto dalam keterangannya, Jumat.

Hasto pun menyinggung momen-momen bersejarah yang bisa dimanfaatkan PDIP untuk mengumumkan capres.

Momen-momen bersejarah itu di antaranya adalah hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei, bulan Bung Karno pada Juni, dan Agustus yang penuh nilai-nilai perjuangan.

“Pada 20 Mei misalnya, tidak hanya ditetapkan oleh Bung Karno sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada tanggal 20 Mei 1965, Bung Karno mendirikan Lemhannas," bebernya.

"Atau berikutnya di bulan Juni sebagai Bulan Bung Karno juga sangat penting. Pancasila terbukti menjadi alat pemersatu bangsa, karena melekat falsafah, dasar, tujuan, dan the way of life bangsa."

"Demikian halnya bulan Agustus, penuh dengan nilai-nilai perjuangan, patriotisme dan socio nasionalisme karena di bulan inilah Proklamasi Kemerdekaan RI oleh Soekarno-Hatta diumumkan ke dunia," sambungnya.

Terkait hal itu, ia pun menegaskan dirinya dan kader PDIP yang lain akan selalu bersiap menunggu perintah.

"Selalu dalam kondisi siap berarti selalu berada di tengah rakyat, untuk menggalang kekuatan rakyat," tegasnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto membocorkan soal kapan Megawati akan mengumumkan capres PDIP.

Ia mengatakan, akan ada tanggal yang bertepatan dengan perisiwa besar terkait PDIP, yang dijadikan sebagai momen pengumuman capres.