Momen Jokowi Dua Kali Sebut Ganjar Capres saat Pidato di Puncak Bulan Bung Karno

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menghadiri acara puncak peringatan Bulan Bung Karno di GBK, Jakarta.

Dalam pidatonya, Jokowi tercatat dua kali menyebut Ganjar sebagai calon presiden saat memberi semangat kader PDIP untuk memenangkan Pemilu 2024.

Penyebutan Ganjar sebagai capres yang pertama terjadi saat Jokowi berbicara soal Pemilu 2024.

Dia menyampaikan Ganjar yang merupakan capres PDI Perjuangan hadir dalam acara tersebut.

“Terakhir, ini untuk 2024. Di sini hadir calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo,” ujar Jokowi disambut riuh peserta di lokasi acara, Sabtu (24/6/2023).

“Saya ulangi, telah kita dengarkan calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo,” ujarnya mengulang.

Dalam momen itu, Ganjar terlihat berdiri seraya membungkukkan badannya ke arah Jokowi.

Setelah menyapa Ganjar, Jokowi pun menitipkan pesan kepada semua kader PDI Perjuangan untuk berjuang memenangkan pileg, pilkada, hingga pilpres 2024.

“Tadi pesan Ibu Megawati Soekarnoputri jelas, saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang,” ujar Jokowi disambut teriakan peserta dengan teriakan ‘menang’.

Puan Sebut Ganjar Pranowo Sosok Paling Istimewa

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani mengatakan bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo merupakan sosok paling istimewa.

Hal itu disampaikan Puan Maharani dalam pidatonya pada acara puncak peringatan bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

"The last but not least, yang terakhir tapi paling istimewa buat saya, paling tidak buat Mba Puan, calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo," kata Puan Maharani di lokasi.

Dia juga meminta agar kader PDIP memenangkan Gubernur Jawa Tengah itu sebagai capres di 2024.