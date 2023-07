Jokowi Tanggapi Buku SBY Cawe Cawe Pilpres: 'Netralitas ASN, TNI/Polri Terjaga, gak Usah Khawatir'

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai soal buku Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi.

Presiden tersenyum menyikapi tudingan dirinya ikut campur pada urusan Pilpres 2024 itu.

Ia mengatakan bahwa penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan umum (KPU).

"Saya kira sudah berulang kali saya sampaikan bahwa penyelenggara pemilihan umum itu adalah KPU," kata Jokowi sebelum bertolak ke Australia di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Pemerintah kata Presiden memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut, baik itu dari sisi keamanan maupun distribusi logistik.

Jokowi memastikan bahwa netralitas ASN dan TNI/Polri tetap terjaga.

"Dan yang paling penting yang juga sudah sering saya sampaikan netralitas dari TNI/Polri, PNS kita," kata Presiden.

Jokowi mengaku terus menjaga agar aparat dan birokrat tetap netral. Oleh karenanya tidak perlu ada kekhawatiran tentang sikap dirinya di Pemilu 2024.

"Jadi nggak usah, nggak ada kekhawatiran mengenai itu," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluncurkan buku terbarunya.

Buku berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong itu memiliki ketebalan sebanyak 27 halaman dengan cover berwarna merah hitam.

Buku yang turut bisa dibaca oleh publik melalui versi digital ini berisikan tentang fokus SBY terhadap pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) sekaligus Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, ini sejatinya disampaikan khusus untuk jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air.