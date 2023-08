Anies Makin Merosot, Elektabilitasnya Kalah Jauh Dibanding Prabowo-Ganjar Menurut Litbang Kompas

TRIBUNNEWS.com - Berdasarkan survei Litbang Kompas periode 27 Juli-7 Agustus 2023, elektabilitas bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, semakin merosot.

Dalam simulasi dua capres alias head to head 'melawan' Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, elektabilitas Anies tak lebih dari 40 persen.

Saat dihadapkan dengan bacapres PDIP, Ganjar, elektabilitas Anies sebesar 39,9 persen.

Sementara, saat head to head dengan Prabowo, elektabilitas Anies turun semakin jauh, yaitu sebesar 34,8 persen.

Dari skema head to head tersebut, Prabowo menjadi bacapres yang paling unggul lantaran mendapat limpahan suara dari bacapres lainnya.

Seperti saat head to head Prabowo vs Ganjar, suara pendukung Anies mengarah ke Prabowo.

Survei menunjukkan aliran suara pendukung Anies ke Prabowo mencapai 69,9 persen, naik sekitar 9 persen dibandingkan Mei 2023.

"Demikian juga dalam skema Prabowo melawan Anies, dukungan dari pemilih Ganjar yang mengalir ke Prabowo bertambah besar, dari 64,1 persen menjadi 71,6 persen," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (21/8/2023).

Sebagai informasi, elektabilitas Anies Baswedan pernah menyentuh angka 47 persen di bulan Oktober 2022.

Meski demikian, perolehan Anies itu tetap kalah dari Prabowo dan Ganjar.

Berikut ini rangkuman elektabilitas head to head untuk simulasi dua nama Anies vs Ganjar dan Anies vs Prabowo:

Anies Baswedan vs Ganjar Pranowo

- Januari 2022: Anies Baswedan (46,8 persen) vs Ganjar Pranowo (53,2 persen)

- Juni 2023: Anies Baswedan (46,2 persen) vs Ganjar Pranowo (53,8 persen)