Sudirman Said Sebut Surat Anies ke AHY Masih Disimpan Olehnya, Disepakati Tidak Boleh Dipotret

TRIBUNNEWS.COM - Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said mengungkapkan surat Anies ke Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait tawaran menjadi cawapres masih disimpan olehnya.

Bahkan, Sudirman mengungkapkan adapula kesepakatan surat tersebut tidak boleh didokumentasikan atau difoto.

Sudirman mengatakan surat tersebut berawal dari pertemuan antara Demokrat, NasDem, dan PKS untuk mendiskusikan sosok cawapres Anies.

Lantas, dirinya menjelaskan NasDem mengusulkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa, lalu Demokrat mengusulkan AHY, sedangkan PKS mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher.

Kemudian, di akhir diskusi, Sudirman mengatakan disepakatilah AHY menjadi opsi terbaik bagi cawapres Anies.

"Ketemulah Mas AHY the best available option yang kita bisa raih dan karena itu memang benar diskusinya sangat dalam. Bertemulah dengan Pak SBY mengatakan inilah opsi yang tersedia dan Pak Anies bermaksud mengajaknya (menjadi cawapres)," katanya dalam YouTube Hersubeno Point, Senin (4/9/2023).

Selanjutnya, Sudirman mengatakan Demokrat menginginkan adanya perjanjian tertulis yang menunjukkan Anies telah memilih AHY sebagai cawapresnya.

Namun, sambungnya, sebenarnya Anies enggan untuk membuat perjanjian tertulis lantaran dirinya sudah percaya terhadap Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Mula-mula Pak Anies kan menghindar (perjanjian) tulis-menulis karena berbasis trust. Tetapi dalam kondisi yang genting itu, teman-teman Demokrat mengharapkan apa tidak sebaiknya mengikat satu kepastian dari sisi Pak Anies tunjukkan bahwa dia sudah melakukan tugasnya sudah memilih (AHY sebagai cawapres)," beber Sudirman.

Sudirman juga mengungkapkan lewat surat tersebut sebenarnya ditujukan untuk administrasi pendaftaran capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain surat, imbuhnya, telah dipersiapkan pula persyaratan pendaftaran lainnya seperti draf kerjasama anggota koalisi sampai formulir pendaftaran.

Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi perbedaan pendapat antara Demokrat dan Nasdem terkait waktu deklarasi AHY menjadi cawapres Anies.

Sudirman menyebut Demokrat ingin segera menggelar deklarasi sedangkan Nasdem tidak.

"Makin kuat bahwa Demokrat ingin segera dideklarasikan, makin kuat bahwa pihak NasDem belum mau, atau belum siap dan itu dinyatakan oleh Pak Surya Paloh dengan pertemuan bersama Tim 8 maupun dalam esoknya saya bertemu empat mata ditemani oleh beberapa dari Tim 8," tuturnya.