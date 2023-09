Kaget Ditunjuk Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid: Pas Baca Berita, Ya Allah

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid kaget ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Ia mengaku baru mengetahui penunjukan tersebut ketika acara Asean Business Award pada Senin (4/9/2023) malam dari temannya.

"Pertama aja saya kaget karena saya (tahu) pas lagi ASEAN Business Award. Pas saya sampai di sana, tiba-tiba salah satu teman saya kasih lihat ada satu berita. Saya lihat dari berita dari online. Pas saya baca, ya ampun, ya Allah, kaget saya karena terus terang saja saya tidak diinformasikan," kata Arsjad ditemui di sela acara Asean-Indo-Pacific Forum di Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Meski demikian, Arsjad mengatakan penunjukan ini merupakan sebuah kehormatan baginya.

Ke depannya, Arsjad akan berkoordinasi lagi dengan para pemangku kepentingan terkait penunjukan ini.

Ia kemudian berkelakar bahwa istri dan anak-anaknya merupakan dua dari sekian pemangku kepentingan yang dimaksud.

"Tahu tidak siapa pemangku kepentingan? Istri (dan) anak-anak. Belum perusahaan, belum Kadin. Itu semua keluarga besar kan, jadi kan bukan hanya keputusan seorang diri," ujar Arsjad.

"Karena at the end of the day, saya ini kan punya jabatan sebagai Ketua Umum Kadin. Saya juga Ketua ABAC. Saya juga masih menjadi Direktur Utama dari perusahaan Indika. Jadi ini hal-hal yang seharusnya ada tatanannya. Ini semua itu kan adalah governance juga mesti jelas. Jadi balik-balik gitu," sambungnya.

Ketika ditanya apakah ia siap jika menjadi Ketua TPN Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 nanti, Arsjad mengaku siap.

"Saya selalu bilang, gini loh, maksud saya bilang, semua itu kan adalah kalau kita diminta ini kan, pasti kita akan pikirkan, dan juga pas kalau dibilang siap ya pasti siap-siap saja," ujarnya.

Namun, sekarang yang jadi persoalan adalah ia harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan para pemangku kepentingan, salah satunya PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Ganjar Pranowo.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.

Hal itu diputuskan melalui rapat ketua umum partai politik (parpol) pendukung Ganjar di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (4/9/2023).