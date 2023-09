Profil Arsjad Rasjid, Ketua Kadin yang Hadir dalam Rapat TPN Ganjar, Jadi Ketua Pemenangan

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin), Arsjad Rasjid kini mengemban jabatan baru di dunia politik.

Ia telah ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) bacapres PDIP, Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

Keputusan penunjukan Arsjad dilakukan lewat rapat ketua umum partai pendukung Ganjar pada Senin (4/9/2023) lalu.

"Sudah disampaikan tadi ya, sudah diketok ya. Di mana ketuanya, ketua TPN, Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsjad Rasjid tadi diputuskan," kata Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Lalu pada rapat TPN Ganjar pada hari ini, Rabu (13/9/2023) di High End, Jakarta , dirinya turut hadir dengan jabatan barunya bersama ketua umum dan elite partai pengusung Ganjar.

Namun, ia terlihat pulang dahulu sebelum rapat selesai.

Lalu seperti apakah profil Arsjad Rasjid?

Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC/ABAC) Arsjad Rasjid dalam ASEAN Business and Investment Summit di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023). (Nitis Hawaroh/Tribunnews.com)

Dikutip dari arsjadrasjid.com, Arsjad lahir pada 16 Maret 1970 di Jakarta.

Pendidikan tingginya diawali pada tahun 1990 ketika ia menempuh pendidikan di jurusan Computer Engineering University of Southern California.

Tiga tahun berselang, Arsjad juga mampu menyelesaikan pendidikan tinggi di jurusan Administrasi Bisnis Peperdine University, California dan meraih gelar Bachelor of Science.

Selain itu, Arsjad juga menyelesaikan program Executive Education on Leadership and Decision Making in the 21st Century di Jackson Institute for Global Affairs, Yale University, Amerika Serikat.

Lantas pada tahun 2012, ia juga menyelesaikan program program Executive Education Global Leadership and Public Policy for the 21st Century di Harvard Kennedy School, Amerika Serikat

Kemudian pada tahun 2014, Arsjad juga berhasil menyelesaikan program Insights Into Politics and Public Policy in Asia untuk Para Pemimpin Global di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

Dua tahun kemudian yakni pada 2016 , Arsjad turut mengikuti Executive Education di INSEAD International Directors Program yang diadakan di Singapura dan Fontainebleau, Perancis.