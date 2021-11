Kaget Kendaraan Lain Putar Balik, Mobil BMW Hilang Kendali dan Terperosok ke Kali Kecil

Mobil mewah jenis BMW X5 bernomor polisi B 1836 WLS milik FAR (25) terperosok ke kali kecil di Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (12/11/2021).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu unit mobil mewah jenis BMW X5 bernomor polisi B 1863 WLS dilaporkan terperosok ke kali kecil alias parit di Jalan Kembang Kerep, Meruya, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (12/11/2021) pagi.

Kanit Laka Lantas Wilayah Jakarta Barat AKP Hartono mengatakan, kejadian itu dikarenakan sang pengemudi bernama FAR (25) mengalami out off control atau hilang kendali.

"Pada hari Jumat (12/11/2021) sekira pukul 09.00 WIB, telah terjadi laka lantas out off control di Outer Ringroad kembangan," kata Hartono dalam keterangan resminya, Jumat (12/11/2021).

Hartono menjelaskan, kondisi FAR yang hilang kendali itu bermula saat yang bersangkutan sedang melaju di Jalan Outer Ring road.

Namun, setibanya di lokasi kejadian, terdapat kendaraan dari arah lain yang memutar balik secara mendadak.

Kondisi tersebut kata Hartono, membuat FAR terkejut sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya.

"Menghindari kendaraan tidak diketahui identitasnya yang putar balik secara tiba-tiba sehingga pengemudi BMW tidak dapat menguasai kemudinya dan menabrak pagar lanjut terperosok ke bawah," ucap Hartono.

Atas insiden ini, Hartono menyebut, mobil mewah BMW X5 yang dikendarai FAR mengalami kerusakan dan tidak ada korban jiwa maupun luka dari kejadian ini.

"Akibatnya kendaraan BMW mengalami kerusakan, Korban jiwa dan luka Nihil, selanjutnya ditangani Unit laka sat lantas Jakbar," tukas Hartono.