Acara Puncak Berdzikir X di Masjid Attaawun Ricuh dan Tanpa Izin, Panitia Terancam Sanksi Denda

TRIBUNNEWS.COM, CIBINONG - Panitia acara 'Puncak Berdzikir X' di Puncak Bogor kawasan Cisarua, Kabupaten Bogor pada Minggu (2/1/2022) malam lalu terancam kena sanksi denda.

Pihak penyelenggara dzikir akbar ini tetap menggelar acara yang mendatangkan banyak massa di halaman parkir Masjid Atta'awun Puncak Bogor meski belum dapat izin dari Satgas Covid-19.

Bahkan acara ini juga sempat ricuh serta mendapat penjagaan dari petugas.

Suasana di kawasan Masjid Attawun Puncak Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/1/2022) sore. (TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy)

Sanksi Denda Tengah Dibahas Satgas Covid-19

Kapolres Bogor AKBP Harun mengatakan bahwa terkait sanksi denda itu kini tengah dibahas bersama jajaran Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor.

"Kita masih menyelesaikan dengan Ketua Satgas Covid-19 masalah evaluasi kemarin itu. Iya (sanksi denda)," kata AKBP Harun kepada wartawan di Mako Polres Bogor, Selasa (4/1/2022).

Dia menjelaskan bahwa sejak sebelum acara dzikir bersama itu digelar, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi.

Termasuk melakukan komunikasi persuasif dengan panitia acara.

Massa yang berdatangan ke lokasi juga sebagian berhasil dibendung karena diberlakukannya sistem satu arah atau one way arah Jakarta.

"Kita berlakukan one way sehingga banyak yang ketahan. Memang itu setiap hari Minggu kita berlakukan one way. Pas kebetulan one way tersebut, akhirnya tidak terlalu (banyak massa) lah. Kalau lihat di situ, massanya kan di parkiran, gak terlalu," kata Harun.