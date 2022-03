Dinkes DKI Jelaskan Soal Kasus Harian Covid-19 Bertambah 7.300 pada Senin Kemarin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinas Kesehatan DKI Jakarta menjelaskan soal penambahan kasus harian Covid-19 hingga 7.300 orang pada Senin (28/2/2022).

Dinkes menyebut, hampir separuh dari kasus tersebut merupakan rapelan sepekan terakhir yang baru dilaporkan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan, telah dilakukan pengetesan PCR sebanyak 35.368 spesimen.

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 33.599 orang dites PCR pada Senin (28/2/202) untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 7.300 positif dan 26.299 negatif.

“Perlu diketahui, sebanyak 2.731 kasus positif hari itu adalah rapelan data tujuh hari terakhir yang baru dimasukan,” kata Dwi berdasarkan keterangannya pada Selasa (1/3/2022).

Selain itu, dilakukan juga tes antigen sebanyak 32.043 orang, dengan hasil 1.975 positif dan 30.068 negatif.

Perlu diketahui, hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR.

Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 1.120.433 dengan tingkat kesembuhan 95,4 persen, dan total 14.664 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,2 persen, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 2,7 persen.

Dwi menyampaikan, target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen).

Artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu.