Santri Ponpes di Cilincing Jakarta Utara Ditemukan Tak Bernyawa, Penyebab Meninggalnya Tak Wajar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seorang santri pondok pesantren di kawasan Cilincing Jakarta Utara ditemukan tewas tak wajar, Selasa (11/10/2022).

Korban ditemukan tak bernyawa di kamar mandi pondok.

Penemuan mayat cukup menggemparkan warga di sekitar pondok pesantren.

Dalam video amatir, warga memperlihatkan, sejumlah polisi tengah mengidentifikasi jenazah korban dalam posisi tergantung dengan seutas tali di lantai tiga.

Kemudian, pihak kepolisian mengevakuasi jenazah korban dari lokasi kejadian menuju mobil ambulans.

Seorang warga Yufi Hazam mengatakan korban yang baru berusia belasan tahun tersebut terlihat sering menyendiri dalam beberapa hari terakhir.

Bahkan sebelum peristiwa ini terjadi, korban sudah beberapa kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya namun berhasil digagalkan.

"Anak santri bunuh diri. Kalau menurut saksi sih, beberapa hari ini suka menyendiri.

Bahkan sudah beberapa kali mencoba bunuh diri," kata Yufi di lokasi.

Pemilik warung di dekat pondok pesantren Oni menjelaskan bahwa korban mengakhiri hidupnya dengan seutas tali untuk gantung diri.

"Gantung diri, dia sekolah kelas dua atau tiga SMK, tinggal di pesantren, jenis kelaminnya laki-laki," ungkapnya.

Catatan: Depresi bukanlah soal yang sepele. Jika kalian mempunyai tendesi untuk bunuh diri atau butuh teman curhat, kalian dapat menghubungi kontak di bawah ini. Kesehatan jiwa merupakan hal yang sama pentingnya dengan kesehatan tubuh. Jika semakin parah, disarankan untuk menghubungi dan berdiskusi dengan pihak terkait, seperti psikolog, psikiater, maupun klinik kesehatan jiwa.

1. Hotline Kesehatan Jiwa Kemenkes (021-500-454)

2. Into The Light Into The Light Indonesia adalah komunitas inklusif yang digerakkan oleh orang muda lintas identitas yang menjunjung tinggi pendekatan program berbasis bukti dan hak asasi manusia. Kalian dapat menghubungi komunitas ini melalui email intothelight.email@gmail.com atau langsung membuka laman ‘Pendampingan’ dalam situs mereka https://intothelightid.wordpress.com/. Selain itu, kalian dapat mencari mereka lewat akun sosial media mereka di Twitter, Facebook, Instagram dengan @intolightid.

3. LSM Jangan Bunuh Diri (021 9696 9293) LSM Jangan Bunuh Diri adalah Lembaga swadaya masyarakat yang didirikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan jiwa atau melalui email janganbunuhdiri@yahoo.com.

4. Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) adalah komunitas yang mendukung Orang dengan Skizofrenia (ODS), keluarga/caregiver, dan orang-orang yang peduli dengan isu kesehatan jiwa. Komunitas ini membuka sesi curhat dan sharing mengenai kesehatan jiwa. Untuk kalian yang tertarik curhat dengan komunitas ini, kalian dapat menghubungi mereka melalui nomor 021-8514389 atau mengunjungi laman http://www.skizofrenia.org/ dan mengisi form di sana atau bisa melalui akun Facebook dan Twitter mereka di @KPSI_pusat. (m38)

