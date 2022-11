Penampakan Mural God of War Ragnarok di Kota Tua Jakarta: Ada Thor, Kratos, Atreus, dan Ondel-ondel

Tribunnews/JEPRIMA

Seniman Mural Cep Toha bersama Direktur Utama JXB Novita Dewi, Sub Koordinator Hubungan Antar Lembaga Disparekraf DKI Jakarta Lucky Wulandari dan Gamers Gema Cita Andika Saat berfoto usai konferensi pers Kolaborasi Aktivasi Ruang Publik di Kota Tua Mural God of War Ragnarok dan Jelajah 9 Sudut Kota Tua di Kota Tua, Jakarta, Selasa (8/11/2022). Jakarta Experience Board (JXB) bersama Sony Interactive Entertainment Singapore dan Pemprov DKI Jakarta menggabungkan unsur jelajah kota, aktivasi anak muda dan tren global dengan menghadirkan publik Mural Seiring dengan peluncuran game terbaru God of War Ragnarök yang diselenggarakan pada 8 hingga 14 November. (Tribunnews/Jeprima)