Fans Diminta Tenang, Refund Tiket WAAO Temui Titik Terang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konser We All Are One Let's Love Indonesia terpaksa ditunda karena imbas tragedi Itaewon.

Seharusnya konser tersebut diselenggarakan pada 10-12 November 2022 di Stadion Madya GBK.

Para penggemar yang sudah membeli tiket We All Are One (WAAO) pun akhirnya sudah merasa tenang karena sudah mendapat kejelasan soal refund tiket konser boy band asal Korea itu.

Pasalnya sejumlah perwakilan fans yang diwakili Derpita Gultom, Maulidya Utami Sutrisno, Bella Liandhitya Siti Azizah tekah bertemu,

Pertemuan itu digelar pada Senin (12/12/2022) dan Selasa (13/12/2022) di Hotel Gran Melia Jakarta Selatan.

"Kami menemukan secercah harapan, atas refund dana yang kami minta kepada panita Konser WAAO," ujar Derpita sebagaimana dalam keterangan.

Deripta juga menuturkan, Park Jaihyun, selaku CEO WAAO telah menepati janjinya dengan melakukan refund kepada ketua-ketua fans club yang mewakili teman-teman fans atas pembelian tiket konser WAAO.

Selain itu, lanjut Deripta, hal ini tidak terlepas dari peran Ditjen Imigrasi terutama Hajar Aswad, selaku Koordinator Penyidikan Keimigrasian pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kemenkumham, yang sangat berperan aktif, sehingga kami mendapatkan penyelesaian atas refund dana konser tersebut.

"Untuk itu, kami meminta teman-teman fans tidak terpengaruh info-info yang beredar mengenai panita WAAO. Sampai semua masalah selesai, kami akan bantu update. Mohon teman-teman fans dapat kabar menunggu proses refund. Dan terima kasih banyak unutk pak Aswad," pungkasnya.