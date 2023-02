Westlife Gelar Konser di ICE BSD Tangsel, Ratusan Personel Disiagakan untuk Pengamanan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema pengamanan jelang konser boy band asal Irlandia, Westlife di International Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Kamis (9/2/2023).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ratusan personel gabungan akan disiagakan dilokasi untuk pengamanan.

"Jumlah personil yang dilibatkan itu 500 orang personel yang terdiri dari TNI polri baik Polda maupun polres ya, kemudian tim kesehatan, satpol PP, Dishub, dan stakeholder terkait," kata Trunoyudo saat dihubungi, Kamis (9/2/2022).

Trunoyudo menjelaskan pihaknya sudah memetakan lokasi untuk nantinya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Sudah dilakukan pengecekan, ada tactical wall game oleh pak Kapolres untuk melihat kesiapan kelengkapan dan juga personel tersebut, di mana posisi titik-titik ini sudah tersebar," ucapnya.

Trunoyudo menyebut pihaknya juga sudah menyiapkan tim kesehatan berserta mobil ambulans untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kemudian Rumah Sakit juga tim kesehatan, ambulans ya ini juga disiapkan. Ini juga Rumah Sakit itu sudah dikoordinasikan yang sekitaran dekat ICE. Itu sudah dikoordinasikan sama Kapolres Tangsel untuk antisipasi," jelasnya.

Di sisi lain, Trunoyudo menjelaskana jika pihaknya sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas di lokasi agar tidak terjadi kepadatan kendaraan di lokasi.

Dalam hal ini, Trunoyudo mengatakan rencananya akan ada 3 ribu orang yang akan menonton boy band legenda itu.

"Dalam Pola pengamanannya kita lakukan langkah-langkah sosialisasi baik itu preemtif dan preventif ya, sosialisasi itu diharapkan ini akan ada aktivitas kegiatan yang lebih dari pada Normal, karena ada kegiatan konser Westlife," ucapnya.

Untuk informasi, Grup musik Westlife kembali akan menggelar konser bertajuk The Wild Dream 2023 All The Hits di Tangerang dan Jakarta.

Konser Westlife di Indonesia digelar sebanyak dua kali, yang pertama di ICE BSD Tangerang pada 9 Februari 2023.

Kemudian yang kedua di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta 11 Februari 2023.