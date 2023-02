Pengunjung Jakarta Sneaker Day 2023 Membludak, Antrean Mengular, Tol Serbaraja Macet

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Gelaran eksibisi sneaker dan streetwear berskala internasional Jakarta Sneaker Day (JSD) dipenuhi pengunjung, Sabtu (25/2/2023).

Digelar bersamaan dengan event BCA Expoversary 2023, acara JSD 2023 mendapat perhatian besar dari para pecinta sneaker.

Terlihat sejak hari pertama sebelum pukul 08.00 WIB, antrean para pecinta sneaker sudah tampak mengular di depan pintu masuk, meskipun pintu pameran baru dibuka pada pukul 10.00 WIB.

Lansiran dari akun twitter @AboutTNG, antusiasme pengunjung juga membuat macet di tol Serbaraja exit Aeon Mall BSD, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Sabtu (25/2/2023) sore.

Tautan Twitter: https://twitter.com/AboutTNG/status/1629430259761442816

"Keramaian ini imbas dari event BCA Expoversary di ICE BSD, yang digelar 23-26 Februari 2023," tulis akun tersebut dikutip Sabtu.

Acara yang kembali digelar secara offline oleh Infia Pariwara Nusantara ini berlangsung selama 4 hari mulai dari 23 hingga 26 Februari 2023 di Hall 1, Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Kabupaten Tangerang.

Trias Jaka Arfa, Event Director JSD 2023 mengungkapkan apresiasinya terhadap antusiasme pengunjung atas terselenggaranya JSD hingga kelima kalinya secara offline.

“Animo pengunjung JSD 2023 sungguh diluar ekspektasi kami. Ini merupakan yang kelima kalinya kami menyelenggarakan JSD secara offline dan ternyata antusiasme serta apresiasi dari para pecinta sneakers Tanah Air terus terjadi peningkatan yang sangat signifikan, khususnya dari kalangan anak muda yang merupakan target pangsa pasar utama kami di industri sneakers,” kata dia.

“Salah satu kunci kesuksesan sebuah event dapat dilihat dari banyaknya pengunjung, kualitas penyelenggaraan dan banyaknya transaksi yang terjadi. Secara umum kami melihat penyelenggaraan JSD, semakin tahun semakin baik kualitasnya dan transaksi yang terjadi juga semakin besar. Kami berharap JSD 2023 dapat menjadi standar bagi gelaran JSD di tahun- tahun berikutnya yang tentunya akan lebih luar biasa lagi dan menjadi pilihan utama ajang terbesar berkumpulnya para pecinta sneakers Tanah Air,” ujar Trias.

Dia menjelaskan, even yang kali ini mengusung tema “Solebration”, juga menghadirkan program JSD Free Kicks dengan membagikan total 400 pasang sepatu bagi 100 pengunjung pertama setiap harinya yang mendapatkan sambutan sangat positif dari para sneakerhead Tanah Air.

"JSD tahun ini dilangsungkan di area seluas lebih dari 5.000 meter persegi dan didukung sepenuhnya oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagai sponsor utama menjadikan gelaran JSD 2023 sebagai salah satu gelaran terbesar di Tanah Air dengan berbagai kegiatan yang menonjolkan aspek kreativitas khas komunitas, tanpa meninggalkan esensi utamanya yakni hiburan dan kebersamaan," kata dia.

JSD 2023 menghadirkan lebih banyak tenant, mulai dari merek-merek terkemuka.

Menaikkan level di tahun ini menjadi pameran (expo), JSD 2023 membagi area dalam beberapa bagian, diantaranya “Social Park” yang menyediakan berbagai macam aktifitas untuk para pengunjung.

"Di area ini pengunjung dapat menjelajahi Basketball Half Court by IBL Indonesia, Golf Zone by Golf House Indonesia, Skate Park by VANS Indonesia, #UNICORNISTREAL Sneaker Exhibition by Indonesia Sneaker Team, hingga Dageland Area yang dipersembahkan oleh INFIA Intelectual Property (IP) Hub," katanya.

Di area JSD Stage, JSD siap menghadirkan JSD Music Select yang akan dimeriahkan oleh penampilan dari musisi-musisi seperti Tuan Tigabelas, Westwew Compilation, BAP. by Flash Coffee, Cito Gakso by Converse, Yacko, dan Lee Monro by The Kickz Stand Australia.

Sementara itu, program JSD Talks dihadiri berbagai bintang tamu pilihan seperti Hirofumi “KOJI” Kojima dari ATMOS, Jay Mijares dari The Kickz Stand Australia, Dexter Tan dari sole Superior/Street Superior Singapore, Rangga Pradipta dari KEEN Indonesia, Anugrah Aditya, Rifqy Aditya & Pandu Polo dari Indonesia Sneaker Team, dan masih banyak lagi.

JSD 2023 sepenuhnya tidak memungut biaya masuk bagi para pengunjungnya alias gratis. Untuk dapat memasuki area JSD 2023, pengunjung cukup melakukan registrasi pada website jakartasneakerday.com atau melalui expo.bca.co.id . (*/)