Saat Puncak Arus Mudik, 362 Ribu Pemudik Berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan Gambir

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang lebaran, 362 pemudik pulang ke kampung halamannya menggunakan jasa kereta api jarak jauh (KAJJ) dari Stasiun Pasar Senen dan Gambir.

Angka tersebut merupakan total penumpang KAJJ pada puncak arus mudik lebaran, yaitu 18 sampai 21 April 2023.

"Pada masa angkutan lebaran 2023 untuk jadwal keberangkatan H-10 sampai dengan H-1, tercatat sekitar 362 ribu pengguna jasa berangkat menggunakan KA Jarak Jauh dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen di area Daop 1 Jakarta," kata Kepala Humas PT KAI DAOP I Jakarta, Eva Chairunisa dalam keterangannya pada Jumat (21/4/2023).

Baca juga: Ratusan Karyawan Warung Tegal di Jakarta Ikut Program Mudik Gratis dengan Tujuan Lima Kota

Kemudian ada 600 ribu tiket yang sudah terjual selama masa lebaran, baik pada arus mudik dan balik. Jumlah tersebut lebih dari setengah yang disediakan PT KAI selama masa lebaran, yakni sekira 1 juta tiket.

"Dari jumlah tersebut, mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan pada tanggal favorit yakni tanggal 14 sampai dengan 23 April 2023," kata Eva.

Adapun sejumlah kota tujuan yang menjadi pilihan favorit pemudik pada tahun ini diantaranya: Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo dan Bandung.

Menjelang lebaran ini, para pemudik yang menggunakan kereta api diimbau untuk tidak terlalu banyak membawa barang.

Berat barang maksimal adalah 20 kilogram dan/ atau volume 100 dm kubik dengan dimensi maksimal 70 cm x 48 cm x 30 cm.

Bagasi yang melebihi berat dan/ atau ukuran sebagaimana dimaksud, sampai dengan setinggi-tingginya 40 kilogram atau dengan volume 200 dm kubik dengan dimensi maksimal 70 cm x 48 cm x 60 cm, diperbolehkan dibawa dengan dikenakan bea kelebihan bagasi atau membeli tempat duduk ekstra.

"Biaya tambahan atas begasi yaitu untuk kelas ekskutif Rp 10.000,00 per kilogram, kelas bisnis Rp 6.000,00 per kilogram dan kelas ekonomi Rp 2.000,00 per kilogram," ujarnya.

Selain itu pelanggan tidak boleh membawa barang-barang tertentu di dalam bagasi kereta api, diantaranya yaitu: barang-barang yang mudah terbakar, senjata api atau senjata tajam, narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya, benda atau barang yang berbau menyengat, serta hewan peliharaan.

Selanjutnya pelanggan kereta api yang akan bepergian menggunakan jasa layanan KAI juga dihimbau agar datang lebih awal ke stasiun pemberangkatan minimal 1 jam sebelum keberangkatan KA nya.

"Hal ini dimaksudkan agar tidak terlambat dan tertinggal oleh kereta."

--