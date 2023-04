Polisi Pertimbangkan One Way di Jalan Raya Puncak Hari Ini, Diterapkan Situasional

Para pemotor memadati Jalan Raya Puncak hendak kembali menuju Jakarta usai berlibur, Minggu (20/3/2022) siang. Polres Bogor mempertimbangkan pemberlakukan sistem satu arah atau one way untuk lalu lintas di Jalan Raya Puncak, Bogor, pada hari ini Senin (25/4/2023).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polres Bogor mempertimbangkan pemberlakukan sistem satu arah atau one way untuk lalu lintas di Jalan Raya Puncak, Bogor, pada hari ini Senin (25/4/2023).

Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, pemberlakuan one way akan melihat situasi lalu lintas di lapangan.

"One way besok (hari ini) akan diterapkan dengan melihat situasi dan kondisi lalu lintas di jalur Puncak," ujar AKBP Iman Imanuddin.

Untuk membatasi kendaraan yang masuk ke jalur Puncak, polisi juga akan menerapkan sistem ganjil genap.

"Kami akan terapkan one way besok. Tetapi saat penerapan one way, ganjil genap ditiadakan," ungkap Iman.

Dia mengatakan, sejauh ini, tidak cukup banyak kendaraan yang disuruh putar balik karena penerapan one way ini.

"Sekarang sudah banyak yang tahu sistem ganjil genap di jalur Puncak sehingga tidak banyak kendaraan yang kita suruh putar balik," ucapnya.

Hingga sore pukul 18.00 WIB, jumlah kendaraan yang masuk ke jalur wisata Puncak sebanyak 28.000 unit. "Mayoritas wisatawan, kalau pemudik sudah jarang," ujar Iman.

Sebelumnya, pada hari Minggu kemarin Polres Bogor memberlakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah (one way) di Jalan Raya Puncak ke arah Jakarta sejak Minggu (23/4/2023) siang hingga petang pukul 17.30 WIB.

Baca juga: One Way Akan Diberlakukan Siang Ini Mulai dari GT Kalikangkung Pukul 14.00 WIB

Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan kondisi lalu lintas kembali dinormalkan untuk mengurai kemacetan di jalur wisata ini.

"Sejak pukul 12.00 WIB, lalu lintas di jalur Puncak one way ke arah Jakarta. Pukul 17.30 one way kami akhiri sehingga arus lalu lintas kembali dua arah," kata Iman di Gadog, Minggu (23/4/2023).

Baca juga: Selama 3 Hari Arus Balik, Tarif Tol Ini Akan Didiskon 20 Persen, Berikut Rincian Ruas dan Jadwalnya

Dia menjelaskan pihaknya sudah memberlakukan one way ke arah Puncak dari Jakarta tadi pagi. "Tadi pagi one way ke arah Puncak pada pukul 08.00-12.00 WIB," jelasnya.

Menurutnya, ada beberapa titik kemacetan di jalur Puncak pada hari ini.

"Kepadatan lalu lintas terjadi di Rest Area Gunung Mas, simpang Taman Safari Indonesia, Pasar Cisarua, Pasar Megamendung dan Pasir Muncang," papar Iman.

Laporan reporter Hironimus Rama | Sumber: Warta Kota