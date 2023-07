Gelar Konsolidasi Akbar Pengurus Gerindra Tangerang Raya, Prabowo Subianto Bakal Hadir Langsung

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra selenggarakan konsolidasi akbar pengurus Gerindra Tangerang Raya di Lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang, Minggu (9/7/2023).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto akan hadir langsung ke lokasi.

"Hadir, iya hadir (Prabowo) nanti jam 10," kata Dasco singkat ditemui Lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang, Minggu (9/7/2023).

Adapun pantauan Tribunnews.com di lokasi ribuan simpatisan partai Gerindra Tangerang Raya sudah mulai memadati Lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang.

Terlihat juga sejumlah simpatisan mengenakan baju berwarna putih menampilkan wajah Prabowo Subianto.

Tampak juga bendera merah putih dikibarkan bersama bendera berlogo partai Gerindra.

Sejumlah poster juga terlihat dibawa para simpatisan, selain poster berlogo partai Gerindra. Ada juga poster bertuliskan dukungan untuk Prabowo Subianto.

Poster-poster tersebut bertuliskan Prabowo pasti menang, Prabowo pilihan rakyat, pelan-pelan Pak Prabowo, Prabowo Better Than Anyone.