Bamsoet Dukung Qarrar Firhand Ali Berlaga di Tiga Kejuaraan Karting Internasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mendukung perjuangan pembalap cilik Indonesia, Qarrar Firhand Ali (11 tahun), yang akan terbang ke Italia pada Rabu malam (12/1/22) untuk mengikuti 3 kejuaraan karting internasional. Yakni World Karting Series Championship 2022, Italian Championship Karting Series 2022, dan ROK Cup Championship 2022. Selain dukungan dari keluarga besar IMI, Qarrar juga mendapatkan dukungan dari PT. Telkomsel, PT. Pertamina Tbk (Persero), Bank BJB dan CRK Motorsport.

"Selama di Italia, Qarrar dilatih Mirko Square Zoni dalam Intrepid Driver Program yang telah melahirkan banyak pembalap Formula 1 seperti Mark Verstappen (Red Bull) yang menjadi Juara Dunia F1 2021, Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Williams Racing), dan Alex Albon (Red Bull). Mirko meyakini, jika konsisten berlatih meningkatkan kemampuannya, dalam 3-4 tahun kedepan Qarrar bisa beranjak ke jenjang balap yang lebih tinggi, termasuk mengikuti tes Formula 1.

Selama di Italia, berbagai progres latihan Qarrar juga akan dishare ke berbagai tim Formula 1. Sehingga mereka bisa mengetahui perkembangan day to day progres kemampuan balap Qarrar," ujar Bamsoet dalam Press Conference Qarrar Firhand Ali Road to Italy, di Kantor IMI Pusat, di Kawasan GBK Senayan, Jakarta, Rabu (12/1/22).

Turut hadir ayahanda Qarrar, Firhand Ali. Hadir pula pengurus IMI Pusat antara lain Wakil Ketua Umum Mobilitas Rifat Sungkar, Wakil Ketua Umum IT dan Digital Tengku Irvan Bahran, Komunikasi dan Media Dwi Nugroho dan Hasby Zamri, Hubungan Antar Lembaga Andrys Ronaldi, serta Direktur IT and Digital Marketing Teuku Sultan Azwar. Hadir pula General Manager Digital Brand Telkomsel Andrew Mamahit, perwakilan Bank BJB Tino dan Toga, serta CEO CRK Motorsport Chandra Kurniawan.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, Italia merupakan salah satu kiblat kejuaraan balap otomotif dunia. Berbagai pabrikan/manufaktur otomotif berada di Italia. Tidak salah jika Qarrar memilih Italia sebagai tempat mengasah kemampuan balapnya.

"Qarrar telah menjadi tumpuan olahraga balap otomotif Indonesia. Mengikuti jejak para pendahulunya seperti Rifat Sungkar, Ananda Mikola, Rio Haryanto, hingga Sean Gelael. Sosok Qarrar juga memberikan kepastian bahwa di masa depan Indonesia tidak akan kehabisan talenta balap yang mampu mengharumkan nama Indonesia," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, Qarrar mewarisi darah balap dari ayahnya, Firhand Ali yang pernah meraih Juara 3 Asia dan peringkat 17 dunia. Kesuksesan sang Ayah akan kembali dilanjutkan oleh Qarrar yang memulai debut balap pada tahun 2018 di Kejuaraan Nasional Eshark di Sentul, serta mampu finish kedua di kelas Cadet. Kemudian menjadi Juara Nasional Gokart kelas Mini selama dua tahun berturut-turut pada 2020 dan 2021.

"Di tingkat internasional, berbagai prestasi pernah ditorehkan Qarrar. Antara lain juara 1 Cadet Rok Overall Asia Rok Cup Round 1 dan Round 4 di Singapura tahun 2019. Pada tahun 2020, Qarrar sempat mengikuti beberapa putaran balap di Rok Cup Italia, dan menjadi juara di kelas Mini Rok Cup Italia di 7 Laghi Sirkuit. Berbagai pengalaman tersebut menjadi bekal kuat bagi Qarrar selama mengikuti berbagai kejuaraan karting internasional di Italia, sehingga akhirnya bisa menembus Formula 1," pungkas Bamsoet. (*)