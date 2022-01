Bamsoet: IMI Siap Gelar Berbagai Kejuaraan Balap Nasional dan Internasional

TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengesahkan hasil Rapat Kerja Teknis (Rakornis) IMI Tahun 2021 yang diselenggarakan pada 15 Januari 2022, menjadi Program Kerja Strategis IMI Tahun 2022. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IMI Tahun 2021.

Rakernas juga menyetujui agar IMI Pusat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menyempurnakan berbagai peraturan organisasi, sehingga relevan dengan perkembangan dan dinamika zaman. Dalam Rakernas juga ditayangkan selayang pandang Super Apps Gaspol! yang akan diluncurkan IMI Pusat Februari mendatang.

"Di dalamnya terdapat berbagai fitur menarik. Antara lain, pembuatan online Kartu Tanda Anggota IMI, Tanda Klub Terdaftar, Kartu Tanda Izin Start, hingga Tanda Anggota Organisasi. IMI Pusat akan segera memberikan training pengoperasian Super Apss Gaspol! kepada para pengurus IMI Provinsi," ujar Bamsoet usai menutup rangkaian Rakernas IMI Tahun 2021, di Jakarta, Sabtu (29/1/2022).

Para pengurus IMI Pusat yang hadir antara lain, Badan Pembina Prasetyo Edi Marsudi, Badan Pengawas Jeffrey JP dan Brigjen Pol Syamsul Bahri, Bendahara Umum Effendi Gunawan, Wakil Ketua Umum Organisasi A. Riyanto, Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil Ananda Mikola, Wakil Ketua Umum IT dan Digital Tengku Irvan Bahran, Wakil Ketua Umum Mobilitas Rifat Sungkar, Wakil Ketua Umum Event Internasional Happy Harinto, Wakil Sekretaris Jenderal Iwan Budi Buana, Hubungan Antar Lembaga Junaidi Elvis dan Andrys Ronaldi, Komunikasi dan Media Sosial Joelene Marie, Dwi Nugroho, dan Hasby Zamri. Hadir pula pengurus IMI Provinsi dari 33 Provinsi.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menambahkan dalam Rakernas IMI Tahun 2021 juga dipaparkan berbagai capaian yang dilakukan IMI Pusat sepanjang tahun 2021.

Antara lain membangun kerjasama dengan Permata Samudra, Angkasa Pura Logistic, dan PT Kereta Api Logistik (KALOG), yang mempermudah pengiriman barang bagi para pemegang KTA IMI. Kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asuransi Sinar Mas, Siloam Hospital, yang masing-masing memberikan diskon khusus bagi pemilik KTA IMI terhadap berbagai fasilitas yang ditawarkan.

Serta kerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dalam penerbitan KTA IMI dalam bentuk tapcash IMI-BNI.

"IMI juga bekerjasama dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo menjadikan Ancol Mall sebagai Official Venue IMI, kerjasama dengan Prestige Aviation menjadikan eHang 216 sebagai Official Aircraft IMI, serta dengan Hyundai Indonesia menjadikan mobil listrik Hyundai Ioniq sebagai Official Car IMI. Ada juga kerjasama dengan Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian, untuk memperlancar pengiriman kendaraan, onderdil, serta spare part untuk kebutuhan olahraga balap dari luar negeri. Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan modifikasi otomotif. Serta kerjasama dengan Korlantas Polri dalam pelatihan safety riding dan safety driving dan pekan depan akan ditandatangi kerjasama IMI dengan Garuda Indonesia dan City Link," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menjelaskan, di tingkat Internasional, IMI Pusat mendapatkan kepercayaan dari negara-negara Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) Régional II Asia Pasifik yang seluruhnya (seratus persen) memilih IMI Pusat menjadi Wakil Presiden FIA Regional II Asia Pasifik.

IMI Pusat menugaskan Wakil Ketua Umum Mobilitas Rifat Sungkar untuk menduduki posisi tersebut.

IMI Pusat juga mendapatkan Solidarity Trophy 2021 dari Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) dalam ajang General Assembly and Award 2021.

"IMI Pusat terlibat pula menyukseskan World Superbike 2021 di Sirkuit Internasional Mandalika, MotoGP 2022 yang juga diselenggarakan di Sirkuit Internasional Mandalika, serta Jakarta E Prix 2022 (Formula E) yang akan diselenggarakan di kawasan Ancol. Masih di tahun 2022, IMI Pusat tengah menyiapkan event berskala internasional lainnya seperti APRC, WRC (Asia Pasific Rally Championship dan World Rally Championship) di Medan Sumatera Utara, hingga Kejuara Dunia Motorcross Dunia MXGP di Samota Sumbawa NTB 25-26 Juni 2022 dan Jawa Barat 2-3 Juli 2022," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, di tahun 2021, IMI Pusat telah melahirkan sejarah dalam ajang penyelenggaraan kejuaraan otomotif dengan menyelenggarakan Kejuaraan Nasional Balap Motor Bebek Piala Presiden Republik Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, baru di tahun 2021 bisa terselenggara kejuaraan otomotif memperebutkan Piala Presiden. IMI Pusat juga menyelenggarakan pemilihan Miss IMI yang juga baru pertama kali dilakukan dalam sejarah keorganisasian IMI.

"IMI Pusat juga berkontribusi dalam peningkatan investasi dengan terlibat dalam pembangunan Sirkuit Internasional Batam. Sekaligus terlibat dalam pengembangan kawasan Tanjung Lesung sebagai sport automotive tourism, pengembangan Sirkuit Internasional Sentul menjadi West Java Sentul International Circuit, serta telah meresmikan Blacks Stone Otomotif Superblock (BOS) di Surabaya," pungkas Bamsoet. (*)