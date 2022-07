Sarasehan di Universitas Kuningan, Budi Muliawan: Mahasiswa Harus Persiapkan Diri sebagai Pemimpin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Sekretariat Jenderal MPR Budi Muliawan, SH, MH, mengatakan para mahasiswa harus mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin bangsa.

Sebab, estafet kepemimpinan di setiap tingkatan baik kepemimpinan nasional maupun daerah, akan diserahkan kepada para pemuda dan mahasiswa sebagai penerus bangsa.

“Mahasiswa itu dipersiapkan menjadi calon pemimpin bangsa sehingga mahasiswa mempunyai tanggungjawab, tugas, dan peran menjadi pemimpin. Peran perguruan tinggi juga ikut mempersiapkan calon pemimpin bangsa,” kata Budi Muliawan dalam Sarasehan Kehumasan MPR RI Menyapa Sahabat Kebangsaan di Gedung Student Center Iman Hidayat Universitas Kuningan (Uniku), Jawa Barat, Kamis (14/7/2022).

Dialog Sarasehan Kehumasan MPR RI bertema “Peran Mahasiswa dalam Mengisi Kemerdekaan” juga menghadirkan narasumber Rektor Uniku Dr. H. Dikdik Harjadi SE, MSi.

Menurut Budi Muliawan, mahasiswa harus memiliki kebanggaan dengan atribut sebagai mahasiswa. Sebab, mahasiswa dan pemuda berperan penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Pada tahun 1908, berdiri organisasi pergerakan Boedi Oetomo yang didirikan mahasiswa dari Stovia. Kemudian pada tahun 1928, lahir Sumpah Pemuda yang juga dimotori para pemuda dan mahasiswa.

Kemudian pada tahun 1945, para pemuda juga berperan dalam mendorong proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Perubahan struktur politik pada tahun 1966 juga karena gerakan mahasiswa. Kemudian, gerakan mahasiswa berperan penting pada awal era reformasi tahun 1998.

“Jadi, mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Karena itu, mahasiswa harus memiliki kebanggaan. Tidak semua orang mempunyai kesempatan mendapatkan pendidikan di peruguruan tinggi. Kami hadir di sini untuk mengingatkan dan me-refresh peran mahasiswa,” imbuh alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, ini.

Budi Muliawan mengungkapkan fungsi dan peran mahasiswa di masyarakat adalah sebagai agent of change, moral force, iron stock, dan guardian of value.