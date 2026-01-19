Terjemahan Lirik Lagu Cry of Achilles - Alter Bridge: Don't Close Your Eyes

MENDENGARKAN MUSIK - Ilustrasi mendengarkan lagu, diambil pada Senin (22/12/2025). Berikut ini terjemahan lirik lagu Cry of Achilles yang dirilis Alter Bridge pada 2013 di album Fortress. Cry of Achilles mengambil referensi dari mitologi Yunani. Tribunnews.com/Muhammad Renald Shiftanto

TRIBUNNEWS.COM - Inilah terjemahan lirik lagu Cry of Achilles dari Alter Bridge.

Cry of Achilles rilis pada tahun 2013 lalu dan masuk ke dalam album Fortress.

Lagu berdurasi enam menit ini dibuka dengan gitar akustik yang dimainkan oleh Myles Kennedy, sang vokalis.

Cry of Achilles mengambil referensi dari mitologi Yunani.

Achilles merupakan sosok yang hampir tak terkalahkan, namun ia punya satu kelemahan, tumitnya (Achilles' heel).

Lirik lagu ini membahas soal kesombongan, kebebasan, dan konsekuensi dari pilihan kita sebagai manusia.

Berikut terhemahan Cry of Achilles dari Alter Bridge:

Verse:

Crying out

Menangis

Now you can′t escape you are buried in doubt

Kini kau tak bisa lepas dari keraguan yang mengurungmu

And it pulls you down

Lalu menjatuhkanmu

Now you're in too deep you may never get out

Kini kau telah terjerumus terlalu dalam hingga tak bisa lagi keluar

Such an awful fate

Nasip buruk

Tear it down

Air mata itu pun menetes

It′s almost too late is the end coming now

Kini sudah sangat terlambat untuk mengakihirinya

As you scream out loud?

Sudahkan kau berteriak keras?

You sever the peace til your truth has been found

Kau mengurung diri hingga kebenaran ditemukan

Is there nothing left to follow?

Apakah tak ada lagi yang memandu?

Is there nothing left to steal?

Apakah tak ada lagi yang tersisa untuk dipetik hikmahnya?

Crying out for something more than I've been shown

Menangis untuk sesuatu diluar dugaan

Knowing none of this is real

Mengetahui ini semua tak nyata

Chorus:

Don't close your eyes

Jangan pejamkan matamu

Something beautiful is still alive

Masih ada sesuatu yang indah

Don′t close your eyes

Jangan pejamkan matamu

Never turn away and let it die

Jangan pernah berpaling dan membiarkannya mati

Verse:

I cannot seem to find the answers

Aku tak dapat menemui jawabanny

Every truth has slipped away

Setiap kebenaran telah hilang

All that riddles me will never cease to be

Semua yang membingungkanku tak pernah berhenti

Still I search this world in vain

Tetap saja ku mencari tapi sia-sia

Chorus: