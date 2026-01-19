Lirik Lagu
Terjemahan Lirik Lagu Cry of Achilles - Alter Bridge: Don't Close Your Eyes
Berikut ini terjemahan lirik lagu Cry of Achilles yang dirilis Alter Bridge pada 2013 di album Fortress. Lagu ini terinspirasi dari mitologi Yunani
TRIBUNNEWS.COM - Inilah terjemahan lirik lagu Cry of Achilles dari Alter Bridge.
Cry of Achilles rilis pada tahun 2013 lalu dan masuk ke dalam album Fortress.
Lagu berdurasi enam menit ini dibuka dengan gitar akustik yang dimainkan oleh Myles Kennedy, sang vokalis.
Cry of Achilles mengambil referensi dari mitologi Yunani.
Achilles merupakan sosok yang hampir tak terkalahkan, namun ia punya satu kelemahan, tumitnya (Achilles' heel).
Lirik lagu ini membahas soal kesombongan, kebebasan, dan konsekuensi dari pilihan kita sebagai manusia.
Baca juga: Terjemahan Lirik Lagu Broken Wings - Alter Bridge: Fight the Fight Alone
Berikut terhemahan Cry of Achilles dari Alter Bridge:
Verse:
Crying out
Menangis
Now you can′t escape you are buried in doubt
Kini kau tak bisa lepas dari keraguan yang mengurungmu
And it pulls you down
Lalu menjatuhkanmu
Now you're in too deep you may never get out
Kini kau telah terjerumus terlalu dalam hingga tak bisa lagi keluar
Such an awful fate
Nasip buruk
Tear it down
Air mata itu pun menetes
It′s almost too late is the end coming now
Kini sudah sangat terlambat untuk mengakihirinya
As you scream out loud?
Sudahkan kau berteriak keras?
You sever the peace til your truth has been found
Kau mengurung diri hingga kebenaran ditemukan
Is there nothing left to follow?
Apakah tak ada lagi yang memandu?
Is there nothing left to steal?
Apakah tak ada lagi yang tersisa untuk dipetik hikmahnya?
Crying out for something more than I've been shown
Menangis untuk sesuatu diluar dugaan
Knowing none of this is real
Mengetahui ini semua tak nyata
Chorus:
Don't close your eyes
Jangan pejamkan matamu
Something beautiful is still alive
Masih ada sesuatu yang indah
Don′t close your eyes
Jangan pejamkan matamu
Never turn away and let it die
Jangan pernah berpaling dan membiarkannya mati
Verse:
I cannot seem to find the answers
Aku tak dapat menemui jawabanny
Every truth has slipped away
Setiap kebenaran telah hilang
All that riddles me will never cease to be
Semua yang membingungkanku tak pernah berhenti
Still I search this world in vain
Tetap saja ku mencari tapi sia-sia
Chorus:
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.