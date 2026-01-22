Kunci Gitar Lagu Jauh Ko Pergi - Anggi Valentia & Kkz D Blg: Ko Su Hilang di Malam Panjang

ILUSTRASI CHORD GITAR - Potret gitar akustik untuk kunci chord dasar mudah dimainkan,Selasa (14/10/2025). kunci gitar lagu berjudul Jauh Ko Pergi - Anggi Valentia & Kkz D Blg.

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu berjudul Jauh Ko Pergi yang dirilis oleh Anggi Valentia berduet dengan Kkz D Blg.

Lagu Jauh Ko Pergi kini tengah viral di TikTok dengan kutipan lirik: 'Sa ceritakan pada bintang-bintang, ko su hilang di malam panjang.'

Anggi Valentia, penyanyi yang kerap membawakan lagu bernuansa pop timur dan ska remix ini, merilis lagu Jauh Ko Pergi pada 2025.

Video klipnya telah tayang di kanal YouTube Area Musik pada 4 Desember 2025.

Hingga Kamis (22/1/2026), klip tersebut telah ditonton lebih dari 663 ribu kali.

Lagu Jauh Ko Pergi memiliki makna yang menggambarkan tentang sedih dan kehilangan.

Ada juga perasaan keraguan, ketakutan akan ditinggalkan, dan harapan agar seseorang yang dicintai tetap tinggal.

Sebelum merilis lagu ini, Anggi Valentia sudah dikenal sebagai penyanyi lagu dengan lirik timur kontenporer sejak 2024.

Ia mulai merilis single Rindu Remaja pada 2024 dan Sa Ingin Ko Tau pada 2025.

Anggi berduet dengan Kkz D Blg, penyanyi sekaligus pencipta lagu Jauh Ko Pergi.

Kkz D Blg diketahui memiliki nama asli Mahfudz Hadi Maulana.

Kunci Gitar Lagu Jauh Ko Pergi - Anggi Valentia & Kkz D Blg:



(sa ceritakan pada bintang bintang..)

(ko su hilang di malam panjang..)

(su tarada lagi yang panggil sa sayang..)



(niat panggil ko pulang sirna..)

(senyuman manismu sisakan nama..)

(su terlalu jauh berkelana..)

(sa sakit ko ada dimana..)



sa ceritakan pada bintang bintang..

ko su hilang di malam panjang..

su tarada lagi yang panggil sa sayang..



niat panggil ko pulang sirna..

senyuman manismu sisakan nama..

su terlalu jauh berkelana..

sa sakit ko ada dimana..

ko kemana..



sa sakit ko ada dimana..

ko su jauh ko su kemana..

kas tinggal sepi merana..

sa menangis di bawa gerhana..



tra perlu lagi ko tanya

sa bahagia kemana

ko yang bikin hancur semuanya..

ko yang sa anggap karunia..

ternyata ko yang hancurkan sa dunia..

Reff :

sa ceritakan pada bintang bintang..

ko su hilang di malam panjang..

su tarada lagi yang panggil sa sayang..



niat panggil ko pulang sirna..

senyuman manismu sisakan nama..

su terlalu jauh berkelana..

sa sakit ko ada dimana..

ko kemana..



sehancur ini sa dunia

sa setelah harus kehilangan dia

sosok wanita yang sangat sa cinta

peri dan anggun cantik jelita..

apa yang tong rangkai

tra sampai pada akhir

sejauh apa pun sa berjuang

namun sa kalah dengan takdir



karna ko.. oh.. sa hancur ini

semua karna ko.. oh.. sa luka tanpa ko

sebatas gambaran betapa sa kehilanganmu

dulu sayang jadi rumah

sekarang hanya sebagai tamu..

Reff :

sa ceritakan pada bintang bintang..

ko su hilang di malam panjang..

su tarada lagi yang panggil sa sayang..



niat panggil ko pulang sirna..

senyuman manismu sisakan nama..

su terlalu jauh berkelana..

sa sakit ko ada dimana..

ko kemana..

Outro :

