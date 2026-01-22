Jumat, 23 Januari 2026
LIVE
Tribun Network
Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com
Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital
Tribun

Chord Gitar

Kunci Gitar Lagu Jauh Ko Pergi - Anggi Valentia & Kkz D Blg: Ko Su Hilang di Malam Panjang

Simak kunci gitar lagu berjudul Jauh Ko Pergi - Anggi Valentia & Kkz D Blg, kini tengah viral di TikTok.

Penulis: Ayu Miftakhul
Editor: Nuryanti
zoom-inlihat foto Kunci Gitar Lagu Jauh Ko Pergi - Anggi Valentia & Kkz D Blg: Ko Su Hilang di Malam Panjang
Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka
ILUSTRASI CHORD GITAR - Potret gitar akustik untuk kunci chord dasar mudah dimainkan,Selasa (14/10/2025). kunci gitar lagu berjudul Jauh Ko Pergi - Anggi Valentia & Kkz D Blg. 
- Transpose +

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu berjudul Jauh Ko Pergi yang dirilis oleh Anggi Valentia berduet dengan Kkz D Blg.

Lagu Jauh Ko Pergi kini tengah viral di TikTok dengan kutipan lirik: 'Sa ceritakan pada bintang-bintang, ko su hilang di malam panjang.'

Anggi Valentia, penyanyi yang kerap membawakan lagu bernuansa pop timur dan ska remix ini, merilis lagu Jauh Ko Pergi pada 2025.

Video klipnya telah tayang di kanal YouTube Area Musik pada 4 Desember 2025.

Hingga Kamis (22/1/2026), klip tersebut telah ditonton lebih dari 663 ribu kali.

Lagu Jauh Ko Pergi memiliki makna yang menggambarkan tentang sedih dan kehilangan.

Ada juga perasaan keraguan, ketakutan akan ditinggalkan, dan harapan agar seseorang yang dicintai tetap tinggal.

Sebelum merilis lagu ini, Anggi Valentia sudah dikenal sebagai penyanyi lagu dengan lirik timur kontenporer sejak 2024.

Ia mulai merilis single Rindu Remaja pada 2024 dan Sa Ingin Ko Tau pada 2025.

Anggi berduet dengan Kkz D Blg, penyanyi sekaligus pencipta lagu Jauh Ko Pergi.

Kkz D Blg diketahui memiliki nama asli Mahfudz Hadi Maulana.

Baca juga: Kunci Gitar Lagu Aku Bisa - Flanella, Chord F: Demi Aku yang Pernah Ada di Hatimu

Kunci Gitar Lagu Jauh Ko Pergi - Anggi Valentia & Kkz D Blg:


 (sa ceritakan pada bintang bintang..)

 (ko su hilang di malam panjang..)

 (su tarada lagi yang panggil sa sayang..)


 (niat panggil ko pulang sirna..)

 (senyuman manismu sisakan nama..)

 (su terlalu jauh berkelana..)

 (sa sakit ko ada dimana..)


 sa ceritakan pada bintang bintang..

 ko su hilang di malam panjang..

 su tarada lagi yang panggil sa sayang..


 niat panggil ko pulang sirna..

 senyuman manismu sisakan nama..

 su terlalu jauh berkelana..

 sa sakit ko ada dimana..

 ko kemana..


sa sakit ko ada dimana..

ko su jauh ko su kemana..

kas tinggal sepi merana..

sa menangis di bawa gerhana..


tra perlu lagi ko tanya
sa bahagia kemana

ko yang bikin hancur semuanya..

ko yang sa anggap karunia..

ternyata ko yang hancurkan sa dunia..

Reff :

 sa ceritakan pada bintang bintang..

 ko su hilang di malam panjang..

 su tarada lagi yang panggil sa sayang..


 niat panggil ko pulang sirna..

 senyuman manismu sisakan nama..

 su terlalu jauh berkelana..

 sa sakit ko ada dimana..

 ko kemana..


sehancur ini sa dunia
sa setelah harus kehilangan dia

sosok wanita yang sangat sa cinta
peri dan anggun cantik jelita..

apa yang tong rangkai
tra sampai pada akhir

sejauh apa pun sa berjuang
namun sa kalah dengan takdir


karna ko.. oh.. sa hancur ini

semua karna ko.. oh.. sa luka tanpa ko

sebatas gambaran betapa sa kehilanganmu

dulu sayang jadi rumah
sekarang hanya sebagai tamu..

Reff :

 sa ceritakan pada bintang bintang..

 ko su hilang di malam panjang..

 su tarada lagi yang panggil sa sayang..


 niat panggil ko pulang sirna..

 senyuman manismu sisakan nama..

 su terlalu jauh berkelana..

 sa sakit ko ada dimana..

 ko kemana..

Outro

                                            

Baca juga: Kunci Gitar Lagu Ajari Aku Cara Mencintaimu - Jamrud: Bukan Ku Tak Mau Mengucap Segala Kelebihanmu

(Tribunnews.com)

Internasional

10 Negara Teraman jika Perang Dunia III Pecah: Selandia Baru Peringkat Tinggi, AS Jadi Negara Stabil

Super Skor

Manchester United Menggoda Bintang, Chelsea Siaga Kehilangan Cole Palmer

Internasional

Dubes Iran: Kediaman Duta Besar Palestina di Teheran Diserang Kelompok Bersenjata

Tags
Evergreen
Kunci Gitar
chord gitar
Anggi Valentia
Kkz D Blg

Topik Terkait Chord Gitar

Potret-gitar-akustik-untuk-kunci-chord-dasar-mudah-dimainkan.jpg
Kunci Gitar Dirimu Yang Dulu - Anggis Devaki: Mana Dirimu yang Dahulu yang Selalu Pentingkan Aku
kondisi-istri-fiersa-besari-2.jpg
Kunci Gitar Tulang Punggung - Fiersa Besari: Maafkan Aku Belum Bisa Membuatmu Bahagia
Potret-gitar-akustik-untuk-kunci-chord-dasar-mudah-dimainkan.jpg
Kunci Gitar Lagu Aku Bukan Untukmu - Jikustik, Chord G: Aku Menyesal Telah Membuatmu Menangis
Potret-seseorang-sedang-bermain-gitar-dengan-kunci-chord-dasar-mudah-dimainkan.jpg
Kunci Gitar Bintang 5 - Tenxi, Jemsii: Jadi Jangan Komplain Soal Keadaan Bintang Lima Tapi Ku Bukan
Potret-gitar-akustik-untuk-kunci-chord-dasar-mudah-dimainkan.jpg
Kunci Gitar Jauh Ko Pergi - Anggi Valentia & Kkz D Blg: Sa Ceritakan pada Bintang-Bintang
Rekomendasi untuk Anda
Video Pilihan
Detik-detik Penyerahan Karung Lusuh Berisi Uang Miliaran, Suap Jual Beli Jabatan Bupati Sudewo
Detik-detik Penyerahan Karung Lusuh Berisi Uang Miliaran, Suap Jual Beli Jabatan Bupati Sudewo

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan