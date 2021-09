RI Sodorkan Empat Isu Prioritas Ketenagakerjaan Jelang Presidensi G20 Tahun 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia (RI) menyodorkan empat isu prioritas untuk diusung Presidensi Indonesia di ajang G20 Tahun 2022 di bidang Ketenagakerjaan.

Presidensi RI bertajuk Improving the Employment Condition to Recover Together, yakni Memperbaiki Kondisi Ketenagakerjaan untuk Kembali Pulih Bersama.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi membeberkan keempat isu prioritas yang akan diajukan dalam forum G20 di Rakor Pembahasan Substansi Persiapan Pertemuan Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 Presidensi RI 2022 di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Pertama, terkait Sustainable Job Creation Towards Changing World of Work atau Penciptaan Lapangan Kerja yang Berkelanjutan dalam Menghadapi Perubahan Dunia Kerja.

Kedua, Inclusive Labour Market and Job Quotas for people with Disabilities atau Pasar Tenaga Kerja Inklusif dan Kuota Kerja bagi Penyandang Disabilitas.

Ketiga, Human Capacity Development for Sustainable Growth of Productivity atau Pengembangan Kapasitas Manusia untuk Pertumbuhan Produktivitas yang Berkelanjutan.

Keempat, Adaptive Labour Protection in the Changing World of Work atau Perlindungan Tenaga Kerja Adaptif terhadap Perubahan Dunia Kerja.

"Kita semua sudah melalui banyak diskusi dalam rangka kurasi, pengayaan, dan pemantapan keempat isu tersebut untuk bisa sampai ke hari ini," ujar Anwar Sanusi, Selasa (1/9/2021)

Anwar Sanusi menambahkan, sejalan empat isu prioritas tersebut, maka diperlukan pendekatan dan sasaran kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan pasar kerja yang berkelanjutan dan inklusif.

Termasuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja; serta memastikan perlindungan yang adaptif bagi semua pekerja di masa pemulihan dan era otomatisasi.