Cara Agnez Mo Bela Negara: Jadilah Versi Terbaik dari Diri Sendiri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Musisi Agnez Mo mengatakan, bela negara dapat dilakukan siapa pun dengan menjadi diri sendiri. Seperti dirinya yang selama ini eksis di dunia tarik suara, termasuk saat berkiprah di kancah dunia.

"Aku ngerasa kalau namanya bela negara, itu caranya berbeda-beda," ucapnya dalam acara Ngopi Daring Bela Negara, Kementerian Pertahanan yang disiarkan kanal YouTube Kemhan RI, Jumat (3/9/2021).

"Jadi, bela negaranya itu adalah dengan I try to be the best version of me," ucapnya.

Ia melanjutkan, sebagai musisi dan sebagai warga negara Indonesia, ia berupaya untuk membawa pengaruh bagi sekitar dengan hal yang ia mampu.

"For me, thats my lane. Aku masih bisa jadi influence tanpa harus ada di dunia politik. Aku bisa influence dengan soft influence," sambung Agnes Monica Muljoto, nama lengkapnya.

Dirinya lalu menceritakan, banyak orang di luar negeri yang mengetahui dirinya berasal dari Indonesia karena karya-karyanya yang kerap menyelipkan budaya Tanah Air di dalam berbagai hal, seperti pakaian hingga koreografi.

"Dan ternyata di berbagai interview walaupun Aku enggak harus bawa bendera Indonesia, mereka akan sudah bisa ‘melihat lihat bendera Indonesia’ dari muka aku," tuturnya.

Karenanya, bagi Agnez Mo, upaya bela negara zaman sekarang tidak perlu angkat senjata. "I dont have to bawa bambu runcing. Yang ada gue ditangkap kalau bawa-bawa bambu runcing kalau sekarang (karena) dikira (mau) apa," selorohnya.

"Kalau saya berpikir, (bela negara zaman) sekarang adalah karya. Entah itu karyanya bidang entertainment, bidang seni, di politik, di sosial," katanya.

Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Pothan Kemhan), Mayjen TNI Dadang Hendra Yudha, menilai perspektif Agnez Mo tentang bela negar tersebut selaras dengan jargon (tagline) acara Ngopi Daring. "Saya pikir, tagline yang kita pilih ini benar, bela negara itu banyak karya bukan banyak gaya," ujarnya.

"Dan kemudian berikutnya, kita sebagai warga negara jangan ke balik-balik. Jangan (bersikap) tanya apa yang negara sudah berikan kepada saya. Jangan (begitu), tapi apa yang sudah saya berikan kepada negara. Harusnya seperti itu," paparnya.