BKSAP: Kehadiran Puan di Austria Menunjukkan DPR RI Siap Jadi Tuan Rumah 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perjalanan resmi Ketua DPR RI Puan Maharani ke Austria tak hanya sekadar menghadiri Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) yang diselenggarakan Inter-Parliamentary Union (IPU).

Kehadiran Puan juga dalam rangka persiapan Indonesia menjadi tuan rumah satu agenda forum Ketua-ketua Parlemen se-dunia tahun depan.

“Urgensi kehadiran langsung Ibu Ketua DPR RI ke forum ketua-ketua parlemen dunia di Wina, Austria, bukan hanya sekadar meluaskan jejaring. Ada beberapa agenda penting yang dibawa Ibu Puan di forum 5WCSP,” kata anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Irine Yusiana Roba Putri, di Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Irine mengatakan satu agenda penting Puan hadir langsung di forum yang digelar organisasi internasional beranggotakan parlemen-parlemen dari negara-negara berdaulat itu adalah dalam rangka menggalang dukungan dan partisipasi aktif di gelaran First Global Parliamentary Meeting on Achieving SDGs pada akhir September 2021 di Jakarta.

Pertemuan tersebut merupakan agenda kolaborasi DPR RI dengan IPU.

Lawatan Puan ke negara Eropa Tengah itu juga untuk menyaksikan penandatanangan MOU Keketuaan Indonesia pada IPU General Assembly di Bali yang akan diselenggarakan pada Maret 2022.

Baca juga: DPR Tolak Aturan Sekolah Penerima BOS Harus Minimal Punya 60 Murid

Indonesia sendiri akan menjadi tuan rumah pada forum yang akan membahas berbagai isu penting dunia tersebut.

“Tahun depan kan kita host, jadi tidak elok kalau kita tidak undang para Ketua-ketua Parlemen secara langsung. Karena ini seperti memberi kepercayaan ke dunia juga bahwa kita siap untuk jadi host,” kata Irine.

Forum 5WCSP yang digelar pada 6-8 September 2021 dan dihadiri oleh 98 ketua parlemen dunia itu dinilai merupakan ajang strategis dalam upaya diplomasi vaksin internasional.