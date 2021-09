Kasus Korupsi PT Pelindo II, Saksi Beberkan Peran Anak Buah RJ Lino Selipkan Pesan 'Harus HDHM'

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan 3 unit Quayside Container Crane (QCC) yang menyeret mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Dalam persidangan, terungkap peran Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II Ferialdy Norlan perihal penunjukkan perusahaan Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) sebagai pemenang tender.

Hal ini terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik mantan Kepala Biro Pengadaan Pelindo II, Wahyu Hardianto.

Mulanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan BAP milik Wahyu yang menjadi saksi hari ini.

Dalam BAP tertanggal 15 Januari 2016, Wahyu menyebut Ferialdy menyelipkan kalimat 'harus HDHM' dalam draf nota dinas tertanggal 3 Maret 2010.

Kalimat itu dimasukkan lantaran HDHM punya tawaran harga lebih rendah dibanding perusahaan lain untuk pengadaan unit QCC.

Penulisan kalimat dan alasan tersebut bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa PT Pelindo II.

"Seharusnya tidak ada kata 'harus HDHM', karena ZPMC juga mengajukan penawaran," kata jaksa KPK Wawan Yunarwanto membacakan BAP Wahyu.

"Bahwa dengan adanya kata 'harus', semakin menegasakan bahwa HDHM yang nanti akan memenangkan lelang," terang dia.