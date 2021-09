Gelar Rapat Paripurna, DPR Akan Sahkan Nyoman Adhi sebagai Anggota BPK?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bakal menggelar Rapat Paripurna pada Selasa (21/9/2021).

Berdasarkan agenda yang diterima, Rapat Paripurna akan diselenggarakan pukul 11.00 WIB, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat Paripurna digelar gabungan secara fisik dan virtual.

Ada beberapa agenda yang akan dibahas dalam Rapat Paripurna hari ini.

Pertama, laporan Komisi I DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Agenda kedua, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters).

Ketiga, Laporan Komisi Xl DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test)_ Calon Anggota BPK RI Periode 2021-2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Diketahui, hasil seleksi calon Anggota BPK RI 2021, Komisi XI DPR RI meloloskan Nyoman Adhi Suryadnyana.

Keempat, Laporan Komisi III DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Agung, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

