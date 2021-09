Lowongan Kerja BUMN PT Hotel Indonesia Natour Persero, Minimal S1 Dibuka hingga 30 September 2021

TRIBUNNEWS.COM - PT Hotel Indonesia Natour membuka lowongan kerja terbaru untuk minimal S1 yang dibuka hingga 30 September 2021.

PT Hotel Indonesia Natour membuka lowongan kerja terbaru dalam rangka mencari calon pegawai yang siap bergabung sebagai karyawan perusahaan.

PT Hotel Indonesia Natour atau Inna Group adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman yang didirikan pada 5 Agustus 1962.

Hotel Indonesia Natour memiliki 14 unit hotel dan resort di Wilayah Bali, Jawa, dan Sumatera.

Yaitu Inaya Putri Bali Nusa Dua, Grand Inna Kuta, Padang, Bali Beach, Malioboro, Tunjungan, Samudra Beach, Medan, Bali Beach Resort.

Selain itu, juga ada Tretes Hotel and Resort, Parapat Hotel and Resort, Sindhu Beach Hotel and Resort dan Bali Heritage Hotel.

Maksud dan tujuan Grand Inna adalah melakukan usaha di bidang industri jasa perhotelan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi.

Hotel Indonesia Group menciptakan kesempatan yang sama bagi setiap individu dalam organisasi.

Dengan keahlian multidisiplin, perspektif dunia nyata.

Sebelah kiri (baju kotak-kotak): Iswandi Said, Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour (Persero) Sebelah kanan (baju putih): Qodie Ibrahim, CEO PT Hotel Indonesia Group (Istimewa)

Pengalaman langsung di bidang perhotelan yang nyata, menciptakan wawasan yang memberikan dampak tinggi bagi proses rekrutmen dan pelatihan.