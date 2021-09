SBY Diminta Tak Mengeluh di Luar Substansi, Lebih Baik Rapatkan Barisan

TRIBUNNEWS.COM -- Nyanyian petinggi Partai Demokrat yakni Mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyindir keadilan di Indonesia bisa dibeli dengan uang menuai tanggapan.

Sindiran tersebut diduga tertuju pada bola panas permohonan judicial review Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, yang tengah diajukan oleh empat mantan kader Demokrat melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra.

Dalam cuitannya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyindir soal kemungkinan penegakan hukum di Indonesia yang bisa dengan mudah dibeli dengan uang.

Cuitan soal potensi penegakan hukum bisa dibeli itu disampaikan SBY melalui akun Twitter pribadinya yang bercentang biru, @SBYudhoyono, Senin (27/9/2021) lalu. SBY menegaskan jangan sampai keadilan di negeri ini bisa dibeli dengan uang.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

"Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan," tulis SBY.

Sejak cuitan itu mencuat di linimasa banyak tokoh termasuk kalangan koalisi Kebinet Indonesia Kerja Jilid II yang mempertanyakan apa kode di balik pernyataan ambigu tersebut.

Namun dugaan kuat mengarah ke isu judicial review yang tengah dipersoalkan keempat mantan kader Demokrat yang kebetulan didampingi kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra.

Menurut analis politik Achmad Rifki cuitan SBY terbilang aneh dan ambigu.

“Sebagai mantan Presiden yang pernah mengelola negeri ini, tak elok ia menyindir soal hukum mungkin bisa dibeli. Sejatinya justru dia harus menyuarakan jika penegakan hukum harus tunduk dan patuh tanpa intervensi apapun.

Bahkan antara penegakan hukum dan keadilan itu dua hal yang tak bisa dipisahkan. Sebab penegakan hukum yang benar adalah cerminan keadilan.

