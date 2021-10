Hari Batik Nasional 2 Oktober, Berikut Sejarah dan Asal-usul Batik

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sejarah dan asal-usul batik.

Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober.

Hari Batik Nasional merupakan hari untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity).

Tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan dimulainya peringatan Hari Batik Nasional kepada Indonesia.

Sejak saat itu, setiap 2 Oktober dirayakan sebagai Hari Batik Nasioal.

Biasanya setiap tanggal 2 Oktober, orang Indonesia disarankan untuk memakai batik.

Berikut sejarah dan asal-usul batik, dikutip dari rupbasan-jakut.kemenkumham.go.id:

Sejarah Hari Batik Nasional

Presiden ke-2 RI Soeharto pertama kali memperkenalkan batik pada dunia saat menghadiri konferensi PBB.

Soeharto sebelumnya juga kerap memberikan batik sebagai oleh-oleh untuk tamu negara.