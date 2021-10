AidData Rilis Jumlah Utang Tersembunyi Indonesia Pinjaman China tahun 2000-2017, Nilainya Fantastis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga riset AidData merilis sejumlah negara yang menumpuk utang tersembunyi kepada China di sepanjang tahun 2000 - 2017.

Tumpukan utang disebut-sebut terkait dengan keinginan China untuk membuat jalur sutera baru atau yang dikenal dengan Belt and Road Initiative (BRI).

Indonesia merupakan salah satu negara yang ada dalam daftar negara pemilik utang tersembunyi.

Tercatat, Indonesia memiliki utang tersembunyi sebesar US$ 17,28 miliar.

“Utang tersembunyi tersebut nilainya setara 1,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” tulis lembaga tersebut dalam laporannya, seperti dikutip Selasa (5/10).

Selain Indonesia, ada juga beberapa negara di Asia Tenggara yang menumpuk utang serupa.

Bahkan, nilainya lebih besar daripada Indonesia.

Sebut saja Laos memiliki utang hingga 35% PDB, Brunei Darussalam 14% PDB, dan Myanmar 7,2% PDB.

Tak hanya utang tersembunyi, AidData juga menyebut Indonesia menerima pinjaman senilai US$ 4,42 miliar dalam periode sama yang diterima lewat skema Official Development Assistance (ODA).

Selain itu, ada juga pinjaman yang diberikan sebesar US$ 29,96 miliar, diterima lewat skema Other Official Flows (OOF).