LINK Twibbon Hari Kesehatan Mental Sedunia 10 Oktober 2021, Berikut Cara Membuatnya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link Twibbon peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia 2021, beserta cara membuatnya.

Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day diperingati pada 10 Oktober setiap tahunnya.

Tujuan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran akan masalah kesehatan mental di seluruh dunia.

Pada peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia tahun ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengangkat tema "Mental health care for all: let's make it a reality" atau "Perawatan kesehatan mental untuk semua: mari kita wujudkan".

Berikut link twibbon Hari Kesehatan Mental Sedunia 10 Oktober 2021, beserta cara membuat dan unggah ke media sosial.

Link Twibbon Hari Kesehatan Mental Sedunia 10 Oktober 2021

Berikut cara membuat Twibbon Hari Kesehatan Mental Sedunia 2021, sebagaimana yang dipraktikkan Tribunnews.com:

1. Buka situs website https://www.twibbonize.com/ atau klik link ini;

2. Pada halaman utama akan muncul desain-desain twibbon terkini yang bisa Anda coba;

3. Bila twibbon yang muncul di halaman utama tidak sesuai keinginan, Anda bisa mencari twibbon di kolom pencarian;