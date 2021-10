Respons Isu Pemanasan Global, UP Terapkan Konsep Green Campus Sejalan Rekomendasi SDGs Goals

Webinar Internasional Green Campus dan Sustainable Development Goals (SDGs) bertemakan “Technology Innovation & Implementation for Green Campus based on Sustainable Development Goals (SDGs)”, Kamis (21/10/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu pemanasan global kini menjadi perhatian serius kalangan perguruan tinggi. Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia merespon isu ini dengan mengimplementasikan konsep kampus hijau (green campus) yang lebih ramah lingkungan.

Seperti dikemukakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (UP) Siswono Yudo Husodo.

Dia menyampaikan, UP merupakan salah satu perguruan tinggi yang sudah menerapkan konsep Green Campus.

Baca juga: Tembus Pasar Global, Kemendag Lepas Ekspor Kopi Gayo ke Inggris

Mengacu pada Universitas Indonesia Green Metric (UI GreenMetric) yang merupakan salah satu pemeringkatan internasional, UP menjadi bagian dari 88 perguruan tinggi di Indonesia dan 912 perguruan tinggi di dunia.

"UP menduduki peringkat ke 22 Nasional dan 289 Internasional pada pemeringkatan UI GreenMetric tahun 2020," ujar Siswono saat menjadi pembicara Webinar Internasional tentang Green Campus dan Sustainable Development Goals (SDGs) bertemakan “Technology Innovation & Implementation for Green Campus based on Sustainable Development Goals (SDGs)”, yang diselenggarakan secara online, Kamis (21/10/2021).

Baca juga: Luhut Klaim PPKM Berjalan Baik dan Pandemi Terkendali

Siswono menjelaskan, UP memiliki program green campus yang sejalan dengan SDG's Goals.

"Kampus kami mengimplementasikan efisiensi energi yang rendah emisi, melakukan konservasi sumber daya, dan meningkatkan kualitas lingkungan, dengan cara mendidik warganya untuk menjalankan pola hidup sehat, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif secara bekelanjutan," ujarnya.

Dijelaskan, Green Campus merupakan kampus yang mengimplementasikan efisiensi energi yang rendah emisi, melakukan konservasi sumber daya, dan meningkatkan kualitas lingkungan, dengan cara mendidik warganya untuk menjalankan pola hidup sehat, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif secara bekelanjutan.

Baca juga: Memanfaatkan Teknologi Basis Konsorsium Mikroorganisme, Limbah Ternak Diolah Jadi Briket Media Tanam

Green Campus merupakan kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan dan telah melakukan pengelolaan lingkungan secara sistematis dan berkesinambungan.