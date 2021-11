Anak Usia 6-11 Tahun Boleh Dapat Vaksin Covid-19 Sinovac, Ini Penjelasan BPOM

TRIBUN JATENG/TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA

Kepala Sekolah SMP IT PAPB, HM Ramelan mendampingi sejumlah siswa melakukan vaksinasi tahap dua di Aula Sekolah SMP IT PAPB Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/10/21). Setidaknya ada 281 pelajar yang terdiri kelas 7,8 dan kelas 9 yang mengikuti vaksinasi dari jumlah total 389 siswa, sisanya mengikuti vaksinasi mandiri di luar sekolah. Harapannya, setelah program vaksinasi tahap kedua ini sistem belajar tatap muka bisa segera berjalan. Untuk SMP IT PAPB Semarang sendiri sitem belajar tatap muka sudah berjalan mulai 30 Agustus 2021, dengan estimasi siswa yang masuk 50 persen dari kapasitas kelas dan uji coba dengan jadwal yg sudah kita sesuaikan. (Tribun Jateng/ Hermawan Handaka) - Vaksin Sinovac kini boleh diberikan kepada anak usia 6-11 tahun, simak penjelasan Badan POM berikut ini.