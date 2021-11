Ka Satgas Humas Nemangkawi: OPS Nemangkawi Papua Berhasil Amankan 1 DPO KKB Kali I Yahukimo

TRIBUNNEWS.COM, Jayapura - OPS Nemangkawi Papua Berhasil mengamankan 1 DPO Anggota KKB Kali I atas nama Yentinus Kogoya yang merupakan anak buah dari pimpinan KKB wilayah Nduga, Egianus Kogoya dan pimpinan KKB wilayah Yahukimo, Tendius Gwijangge di Jalur 3 (tiga) Paradiso, Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo Papua, Selasa (2/11/2021).

Ka Satgas Humas Ops Nemangkawi-Papua, Kombes Pol. Drs Ahmad Musthofa Kamal, SH, saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan 1 DPO anggota KKB wilayah Nduga dan Yahukimo, di kota Dekai, Kabupaten Yahukimo-Papua itu.

Menurut Ka Satgas Humas Ops Nemangkawi-Papua, Kombes Pol. Drs Ahmad Musthofa Kamal, SH., Penangkapan tersebut berdasarkan Laporan Polisi Polres Yahukimo dengan Nomor LP/16/V/2021/Papua/Res Yahukimo, LP/23/VI/2021/PAPUA/RES YAHUKIMO tanggal 25 Juni 2021 dan LP/27/VII/2021/Papua/Res Yahukimo, tanggal 10 Juli 2021.

"Kronologis kejadian berawal dari, Pada hari Selasa tanggal 2 November 2021, pukul 10.00 WIT, Tim OPS Nemangkawi-Papua melakukan patroli di seputaran wilayah Kota Dekai-Yahukimo. Pada saat patroli, tim menerima laporan dari masyarakat bahwa salah satu kelompok KKB wilayah Nduga dan Yahukimo sedang berada di Kota Dekai-Yahukimo," kata Ka Satgas Humas Ops Nemangkawi.

Lanjut Ka Satgas Humas Ops Nemangkawi, setelah tim mendapat laporan dari masyarakat, tim langsung bergerak cepat dan melakukan penyelidikan di wilayah pemukiman jalur 3 (tiga) Kota Dekai.

Pada saat melakukan penyelidikan tim melihat DPO KKB an. Yentinus Kogoya sedang berboncengan dengan saudara Benius Giban (19) yang hendak membeli bensin.

Baca juga: Satgas Nemangkawi Tangkap Dua Oknum Polisi Yang Diduga Jual Amunisi Kepada KKB Papua

Ka Satgas Humas Ops Nemangkawi-Papua yang juga merupakan Kabid Humas Polda Papua itu kembali menerangkan bahwa, dengan bergerak cepat, tim OPS Nemangkawi-Papua langsung melakukan penangkapan terhadap DPO KKB an.

Yentinus Kogoya bersama dengan saudara Benius Giban dan dibawa ke ruang Reskrim Polres Yahukimo untuk dilakukan pemeriksaan.

"Dari hasil pemeriksaan awal terhadap DPO KKB itu, diketahui bahwa Yentinus Kogoya merupakan anggota KKB Nduga dan Yahukimo dan telah berada di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo-Papua selama 4 (empat) tahun dan dirinya bekerja di tambang yang berada di Kali I, Kabupaten Yahukimo," tambah Ka Satgas Humas Ops Nemangkawi-Papua.

DPO KKB an. Yentinus Kogoya adalah salah satu kelompok KKB wilayah Nduga pimpinan Egianus Kogoya, dan pimpinan KKB wilayah Yahukimo, pimpinan Tendius Gwijangge yang berperan sebagai penerjemah, penghubung dan bermain dalam media sosial. Selain itu dirinya juga pernah terlibat dalam acara bakar batu di Kali Braza yang dihadiri oleh kelompok KKB Yahukimo pimpinan Tendius Gwijangge.

Diketahui bahwa DPO KKB an. Yentinus Kogoya alias Kumis., merupakan anggota KKB Nduga dan Yahukimo. Anggota KKB Yentinus Kogoya ini memiliki 2 pemimpin KKB.

Dari hasil pemeriksaan itu, tim OPS Nemangkawi-Papua berhasil mengamankan, sejumlah Barang bukti berupa, 5 (lima) KTP elektronik An Nus Haselo, Stephanus Pangalerang, Rutin Silakan dan Delius Gwijangge, 1 (satu) SIM C an. Stephanus Pangalerang, 1 (satu) kartu BPJS an. Stephanus Pangalerang, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) butir Peluru Kaliber 45 ACP, 1 (satu) butir Selongsong peluru kaliber 5,56, 1 (Satu) Kartu Amazone, 3 (tiga) lembar kupon, Uang sebanyak Rp. 75 ribu dengan pecahan 50 ribu, 20 ribu dan 5 ribu, 1 (satu) buah Dompet kulit, 1 (satu) Minyak urut GPU, 1 (satu) buah Senter kepala, Pinang kering dan kapur, 1 (satu) buah Noken dan 1 (satu) buah cermin.

"DPO KKB an. Yentinus Kogoya merupakan DPO Polres Yahukimo sejak bulan Juni 2021 dan Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim OPS Nemangkawi-Papua. Diketahui bahwa, DPO KKB a.n. Yentinus Kogoya adalah Kumis Kogoya berdasarkan hasil dari Laporan Polisi yang dikeluarkan oleh Reskrim Polres Yahukimo," tambahnya.

Saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif terkait keterlibatan DPO KKB. an. Yentinus Kogoya dalam kelompok KKB Nduga dan Yahukimo yang berada di wilayah Kabupaten Yahukimo.

Pasca penangkapan yang dilakukan oleh personel tim OPS Nemangkawi itu, situasi Kamtibmas di Kabupaten Yahukimo aman dan kondusif, kegiatan masyarakat berjalan seperti biasanya,"kata Ka Satgas Humas Ops Nemangkawi-Papua yang juga merupakan Kabid Humas Polda Papua., Kombes Pol. Drs Ahmad Musthofa Kamal, SH.