Menhan Prabowo Ingatkan Prajurit TNI Harus Dekat dengan Rakyat dan Profesional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengingatkan Prajurit TNI harus selalu dekat dengan rakyat dan cinta Tanah Air karena TNI lahir dari perjuangan rakyat.

Menjadi seorang pemimpin, kata dia, tidaklah ringan dan negara membutuhkan para pemimpin yang baik dan handal.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan ceramah pembekalan kepada para Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler LXI Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat (Seskoad) di Gedung Gatot Subroto Seskoad, Bandung, Jawa Barat pada Rabu (3/11/2021).

“Dengan kondisi demikian, selaku calon-calon pemimpin, Anda harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme masing-masing di bidangnya”, kata Prabowo dalam keterengan resmi Biro Humas Setjen Kemhan pada Rabu (3/11/2021).

Prabowo juga mengatakan bahwa selain kekuatan alustsita TNI, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia yang menerapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta merupakan warisan dari para pendiri bangsa dan juga merupakan kekuatan bagi pertahanan Indonesia.

Ia juga mengimbau para Pasis agar senantiasa memperkaya wawasan tentang pertahanan dan lingkungan strategis sebab dimensi perang saat ini semakin beragam.

“Kita harus tahu apa yang lawan mampu perbuat. What they can do. Apa yang dia mampu. Dan kita tidak boleh lemah,” kata Prabowo.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.