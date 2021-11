SBY Jalani Pengobatan Kanker Prostat ke AS, AHY Tulis Pesan Ini

TRIBUNNEWS.COM - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjalani pengobatan ke Amerika Serikat.

Diketahui, SBY didiagnosa mengalami kanker prostat (prostate cancer) stadium awal.

Terkait hal tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) putra sulung SBY mendoakan agar pengobatan sang ayah berjalan lancar.

Melalui akun Instagram pribadinya, @agusyudhoyono, AHY mengunggah foto video call dengan SBY dan tulisan ucapan terima kasih.

"Safe flight Pepo! Semoga lancar segala sesuatunya."

"We will always pray for you," tulis @agusyudhoyono yang dikutip Tribunnews.com, Rabu (3/11/2021).

Pada postingan berbeda, AHY mengunggah video tentang SBY dan menuliskan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan kondisi sang ayah.

"Atas nama keluarga besar Yudhoyono, saya mengucapkan terima kasih atas doa dan simpati atas kondisi kesehatan ayahanda kami tercinta, Bapak SBY," kutipan postingan IG @agusyudhoyono.

Postingan akun Instagram AHY, @agusyudhoyono. Dalam artikel mengulas tentang Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjalani pengobatan ke luar negeri karena kanker prostat.(Tangkap layar akun Instagram @agusyudhoyono.)

Dikutip dari Kompas.tv, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyebut Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbang ke Minneapolis, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (2/11/2021) kemarin.

Ia mengatakan, keberangkatan SBY ke AS untuk menjalani pengobatan kanker prostat yang dideritanya tersebut.