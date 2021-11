SBY Jalani Perawatan Kanker Prostat di AS, AHY hingga Para Mantu Beri Dukungan

TRIBUNNEWS.COM - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didiagnosa mengidap kanker prostat stadium awal.

Dalam rangka pengobatan, SBY akan menjalani perawatan 1,5 bulan di RS khusus kanker di Minneapolis, Amerika Serikat.

Anak hingga para mantu pun memberi pesan dukungan dan doa kepada SBY.

Putra Sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono mendoakan sang ayah sampai di AS dengan selamat.

Pesan tersebut terungkap dalam akun Instagram-nya @AgusYudhoyono, Selasa (2/11/2021).

Dalam cuitan tersebut, AHY menampilkan foto saat dirinya menyempatkan video call sang ayah.

"Safe flight Pepo! Semoga lancar segala sesuatunya. We will always pray for you," tulis AHY.

Postingan akun Instagram AHY, @agusyudhoyono.

Dukungan juga diberikan oleh kedua menantu SBY, Annisa Pohan dan Siti Ruby Aliya Rajasa.

Annisa Pohan menunjukan rasa sayangnya kepada mertuanya itu melalui akun instagramnya, @annisayudhoyono, Selasa (2/11/2021).

Ia berharap segala proses pengobatan sang mertua berjalan lancar.