Momentum Hari Pahlawan, Menggelorakan Semangat Nasionalisme Menuju Indonesia Emas 2045

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerhati Isu Strategis Profesor Imron Cotan menyatakan, proses pembentukan Indonesia sebagai sebuah bangsa, sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda di abad 18.

Proses itu tak henti, terus berlanjut hingga memasuki masa pergerakan nasional di abad 20, dan bermuara pada Proklamasi Kemerdekaan 1945.

Hal itu dikatakan Imron dalam Webinar Moya Institute bertajuk Momentum Hari Pahlawan: Peneguhan Kembali Nasionalisme, Senin (15/11/2021).

"Dan wujud geografis kita sebagai negara kepulauan, yang terletak di antara dua samudra dan dua benua, membuat bangsa kita memiliki ciri khas yang berbeda dengan negara-negara kontinental, seperti AS, China, dan Australia." ujar Cotan.

"Posisi geografis yang demikian membuat bangsa kita cenderung akomodatif. Tidak ekstrim ke kiri atau ke kanan," tambah Mantan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok itu.

Baca juga: Dampak Positif dan Negatif Letak Geografis Indonesia terhadap Sosial Masyarakat, Ini Penjelasannya

Masih kata Cotan, peristiwa Pertempuran Surabaya 10 November 1945, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan, merupakan 'tes' pertama kita sebagai bangsa dalam menghadapi ancaman.

Yang patut diingat, sambung Cotan, para pahlawan yang berjuang mempertahankan kemerdekaan kala itu berasal dari berbagai etnis, agama maupun ras.

"Saya sendiri menemukan, ternyata dalam makam-makam pahlawan di berbagai kota Indonesia terdapat makam para pahlawan yang berasal dari berbagai etnis, ras, dan agama, seperti tercermin pada nama-nama di batu nisan mereka," ujar Cotan.

"Sejarah bangsa kita menunjukkan, bahwa nasionalisme kita pasti bangkit ketika ada ancaman tertentu, tanpa harus diajar-ajari. Dan Nasionalisme kita, memang berbasis kebhinekaan," tambah mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia itu. Karena tantangan saat ini sudah berbeda, yang diwarnai antara lain oleh kemajuan IT, sosmed, dan pandemi, maka memang diperlukan upaya untuk "reinvent sense of our nationalism" (pembaharuan rasa kebangsaan), agar Indonesia mampu meraih tahun keemasannya pada tahun 2045 yang akan datang.

Pada kesempatan yang sama, Psikolog klinis dan forensi yang juga Pegiat Perempuan Kasandra Putranto menegaskan, meski sudah bukan di masa perang kemerdekaan lagi, namun bangsa Indonesia sesungguhnya sampai sekarang masih menghadapi berbagai 'perang'.