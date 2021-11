Stafsus BPIP: Mari Lakukan Habituasi Pancasila

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Antonius Benny Susetyo mengajak warga Indonesia yang berada di negara Rumania, untuk melakukan habituasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Ajakan itu disampaikan dalam Webinar Urgensi Membumikan Nilai-Nilai Pancasila bagi Generasi Penerus Bangsa yang dilaksanakan secara daring, Minggu (21/11/2021).

Acara webinar ini dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Rumania, M. Amhar Azeth, sekaligus sebagai pembuka acara webinar ini, Antonius Benny Susetyo atau yang akrab disapa dengan sebutan Romo Benny, dan Direktur Pelembagaan dan Rekomendasi BPIP R. Dian Muhammad Johan Johor Mulyadi, bersama dengan Akhmad Masbukhin sebagai moderator.

Acara ini dihadiri oleh berbagai peserta, baik warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Dalam pembukaannya, Duta Besar Indonesia untuk Rumania itu menyampaikan sebuah kutipan, ‘when we don’t read news, we are uninformed. When we read news, we are misinformed,’.

“Kita harus memiliki landasan tentang Pancasila, tentang nilai-nilai dasar ideologi bangsa Indonesia. Dengan begitu, (kita) dapat menyaring berita-berita yang datang,” tegasnya.

Romo Benny menyampaikan bahwa saat ini, semua warga dunia sudah tidak memiliki batas-batas dan semakin global.

“Masalah nasionalisme pun menjadi global. Masalah bagaimana mengkondisikan warga negaranya memiliki identitas. Dan untuk Indonesia, hal itu terjawab dengan habituasi Pancasila,” katanya.

“Pancasila harus menjadi habitus bangsa; Pancasila harus dibatinkan dalam perilaku semua pihak, baik pejabat, pebisnis, dan warga negaranya,” sambungnya.