10 Ucapan Hari Guru Nasional 25 November 2021 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut 10 ucapan untuk memperingati Hari Guru Nasional dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Hari Guru Nasional diperingati setiap 25 November.

Berbagai cara dapat dilakukan dalam rangka menghargai jasa guru yang telah mendidik serta memberikan ilmu pengetahuan kepada kita.

Salah satunya adalah memberikan ucapan untuk berterimakasih atas apa yang sudah diberikan oleh guru.

Oleh karena itu, berikut daftar ucapan untuk memperingati Hari Guru Nasional dikutip dari businessinsider.in.

Ilustrasi Guru (irishtimes.com)

1. You have always been an excellent educator who knew how to illuminate a soul with its light. Happy Teacher’s Day to mya favorite teacher!

“Anda akan selalu menjadi pendidik cemerlang yang dapat menerangi jiwa lewat terangmu. Selamat Hari Guru untuk guru favoritku!”

2. The best teachers teach from the heart, not from the book. Thank you for being a wonderful teacher. Happy Teacher’s Day!

“Guru terbaik mengajar dari dalam hati tidak hanya berdasarkan buku. Terimakasih telah menjadi guru yang mengagumkan. Selamat Hari Guru!”

3. Happy Teacher’s Day! It has been an honor to get to learn so many things from you; thank you for inspiring me! We need more instructors like you in our schools and universities.