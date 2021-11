Selamat Hari Guru Nasional 2021! Ini Kumpulan Ucapan untuk Gurumu dalam Bahasa Indonesia dan Inggris

TRIBUNNEWS.COM - Hari Guru Nasional diperingati pada hari ini, Kamis (25/11/2021).

Untuk menyambutnya, kita bisa melakukan berbagai upaya.

Ada yang memberikan bingkisan spesial untuk guru, ada juga yang mengabadikan momen penting bersama guru.

Cara paling mudah yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Guru yakni memberikan ucapan selamat kepada guru.

Baca juga: 9 Puisi untuk Guru di Hari Guru Nasional 25 November 2021

Berikut kumpulan ucapan selamat Hari Guru Nasional yang telah Tribunnews rangkum dari Banjarmasin Post, wishesmsg.com, dan bussinesinsider.com:

1. Engkau bagaikan lilin yang selalu menerangi setiap kegelapan, semoga setiap peluh lelahmu melahirkan generasi tangguh dan berjiwa negarawan. Selamat hari Guru 2021.

(You are like a candle that always ignites every darkness, may every hard work you did create a tough generation and stately souls. Happy Teacher's Day 2021).

2. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Selamat hari Guru 2021.

(Great people can make some quality works, but qualified teachers can create to thousands of great people. Happy Teacher's Day 2021).

3. Terima kasih telah mengajarkan hatiku untuk menjadi lebih hangat dan baik dengan bersikap baik kepadaku, aku akan selalu mengingatmu kemanapun aku pergi! Selamat Hari Guru!