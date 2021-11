Partai Perindo Resmi Buka Konvensi Rakyat dan Pendaftaran Caleg

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Perindo resmi memulai pendaftaran Konvensi Rakyat berbasis digital guna menjaring bakal calon anggota legislatif.

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan Konvensi Rakyat Partai Perindo akan menghasilkan anggota legislatif yang mumpuni.

"Dengan Konvensi Rakyat, kita akan menghasilkan anggota dewan-anggota dewan yang mumpuni, yang nantinya akan berjuang untuk tujuan mencapai Indonesia Sejahtera," ujar Hary dalam Peresmian Konvensi Rakyat Partai Perindo, Kamis (25/11/2021).

Hary menjelaskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat hanya dapat diperjuangkan apabila Partai Perindo memiliki wakil-wakil yang cukup di anggota dewan, baik itu di tingkat nasional, tingkat I dan tingkat II.

Baca juga: Parpol Non-Senayan Wajib Verifikasi Faktual, Perindo Klaim Sudah Siapkan Diri

"Sebagaimana kita ketahui bahwa wakil rakyat dan anggota dewan adalah pembuat anggaran, pengawas jalannya pemerintahan dan juga pembuat kebijakan," ungkap Hary.

Hary Tanoesoedibjo yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina dan Pengarah Konvensi Rakyat resmi meluncurkan Konvensi Rakyat sebagai tanda mulai dibukanya pendaftaran kandidat bakal calon anggota legislatif (bacaleg) 2024 dari Partai Perindo.

Dalam Peresmian Konvensi Rakyat Partai Perindo, Hary ditemani Ketua Bersama Komite Eksekutif Konvensi Rakyat Angela Herliani Tanoesoedibjo beserta Ketua Dewan Nasional Konvensi Rakyat TGB Zainul Majdi dan Anggota Dewan Nasional Konvensi Rakyat ex officio Ketua Bersama Komite Eksekutif Konvensi Rakyat Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang naik ke atas panggung utama.

Peresmian dimulainya pendaftaran caleg ini ditandai dengan penempelan tangan di layar raksasa sebagai bentuk simbolisasi digital dibukanya Konvensi Rakyat Partai Perindo.

Adapun, TGB Zainul Majdi menilai Konvensi Rakyat yang digelar Partai Perindo merupakan sebuah ikhtiar yang luar biasa.

"Bahkan, tidak berlebihan sebagai suatu out of the box, suatu lompatan," ujarnya.

Baca juga: Hary Tanoe Minta Pengurus Partai Perindo Persiapkan Diri Hadapi Pemilu 2024