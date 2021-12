Indonesia dan Swiss Teken Persetujuan Pertukaran Profesional Muda untuk 50 Orang

dok KBRI Bern

Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker RI Suhartono dan Dubes Vincenzo Mascioli, Director International Affairs dari Federal Department of Justice and Police (FDJP) State Secretariat for Migration SEM melakukan penandatanganan The Agreement on the Exchange of Young Professional (Persetujuan antara Dewan Federal Swiss dan Pemerintah Republik Indonesia pada Pertukaran Profesional Muda) di Bundeshaus West, Bern, Swiss, Selasa (30/11/2021).