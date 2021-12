Accor Area Jakarta Raya Bermitra dengan Diversey dan Yayasan Emmanuel dalam Program Linens For Life

TRIBUNNEWS.COM - Hotel-hotel Accor di wilayah Jakarta Raya merayakan Solidarity Week 2021 dari grup Accor melalui kolaborasi dengan Diversey dan Yayasan Emmanuel dalam mendukung gerakan Linens For Life yang diinisiasi oleh Diversey.

Setiap tahunnya, hotel-hotel di seluruh dunia menghasilkan limbah linen dalam jumlah besar, yang berasal dari kain sprei tempat tidur, sarung bantal, taplak meja, seragam karyawan, dan sebagainya.

Alih-alih membuang bahan-bahan linen tersebut, tim CSR dari Diversey melihat hal itu sebagai sebuah kesempatan untuk membantu komunitas lokal, sebuah gagasan yang didukung penuh oleh hotel-hotel.

Setiap tahun di minggu kedua di bulan Desember, Accor merayakan Solidarity Week–sebuah ajang tahunan yang mempersatukan heartists (karyawan-karyawan Accor) dari berbagai belahan dunia dengan tujuan yang sama: untuk menyebarkan pesan kemanusiaan dan solidaritas melalui berbagai kegiatan sosial.

Kegiatan yang dilakukan bisa bermacam-macam, seperti pendistribusian makanan, kunjungan ke panti asuhan atau panti jompo, menggelar acara makan bersama untuk tujuan sosial, pengumpulan pakaian bekas layak pakai, charity bazaar, dan sebagainya.

Linens For Life memiliki tujuan yang sederhana namun sangat mulia: untuk memberdayakan mereka yang membutuhkan bantuan atau keluarga-keluarga yang tinggal di lingkungan penuh resiko sosial melalui pengolahan linen bekas dengan cara yang kreatif untuk diubah menjadi karya yang dapat dijual.

Dengan program ini, masyarakat komunitas yang membutuhkan bisa memiliki kesempatan untuk menjalankan sumber nafkah tambahan dengan mengelola linen-linen bekas hotel dan mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna untuk dijual kembali, dan sebagai hasilnya, memberi mereka tambahan sumber pendapatan.

Secara bersamaan, hotel-hotel juga memiliki kesempatan untuk menggunakan kembali linen bekasnya, alih-alih membuangnya menjadi limbah, dan sekaligus membawa perbedaan untuk masyarakat sekitar.

“Yayasan Emmanuel dalam hal ini berperan sebagai institusi sosial lokal yang mendapat pelatihan untuk mengoperasikan program tersebut dalam mengolah linen bekas yang didonasikan oleh hotel-hotel Accor. Linen tersebut diolah menjadi tas-tas jinjing, yang kemudian dapat dijual dan memberikan penghasilan bagi mereka yang membuatnya. Bekerja sama dengan Yayasan Emmanuel, Diversey menjadi pihak yang mengkoordinasikan rantai penyediaan linen dari hotel-hotel Accor kepada komunitas-komunitas yang nantinya mendapatkan bantuan finansial dari program ini," ujar Monique Thenu, Chief Operating Officer, dari Yayasan Emmanuel.

“Hotel-hotel Accor di area Jakarta Raya tidak hanya mendonasikan linen bekas semata, namun hotel-hotel tersebut juga berkomitmen untuk membeli kembali sejumlah tas-tas jinjing dari hasil olahan linen bekas tersebut, yang dapat juga dimanfaatkan untuk mengganti pemakaian bahan tas plastik atau kertas sekali pakai. Kolaborasi ini menciptakan siklus yang berkesinambungan yang dapat membawa dampak positif untuk jangka panjang bagi lingkungan hidup – dengan memberikan manfaat kedua dari linen bekas sehingga tidak dibuang sebagai limbah ke pembuangan; dan bagi komunitas sekitar – dengan memberikan kesempatan untuk menghasilkan uang dan memperoleh tambahan pendapatan.” Direktur Operasional Accor Jakarta Stephane Bryer menambahkan.

“Kami sepenuhnya percaya bahwa manusia pada umumnya tidak ingin mengandalkan belas kasihan dan sumbangan, mereka ingin bekerja. Jika kami dapat memberikan kesempatan untuk mereka menghasilkan pendapatan, mereka akan menjadi orang-orang yang lebih berbahagia dan percaya diri bahwa mereka bisa menjadi orang yang berguna dan berkarya. Program ini adalah tentang perlindungan sosial dan lingkungan hidup. Oleh karena itulah kami memberi nama program ini dengan nama Linens For Life. Yang kami lakukan berkaitan dengan memberikan kehidupan (life) yang lebih layak. Kami sungguh berbahagia bahwa hotel-hotel Accor memiliki pandangan yang sama dengan kami dan bersyukur atas kerja sama ini,” jelas Stefan Phang, Global Director for Sustainability and Creating Shared Values dari Diversey.