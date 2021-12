15 Ucapan Hari Raya Natal dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, serta Twibbon untuk Memperingatinya

Foto ini diambil pada 11 Desember 2021, seseorang berpakaian seperti Sinterklas menawarkan pelukan gratis di SantaCon 2021 di Times Square di New York. - Natal sudah dekat, tetapi Anda mungkin kesulitan melihat Sinterklas menyebarkan kegembiraan di Amerika Serikat pada musim liburan ini. Itu karena pandemi telah menyebabkan kekurangan Bapa Natal, menurut perusahaan pemesanan dan sekolah pelatihan Sinterklas. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan ucapan Hari Raya Natal dalam bahasa Inggris dan terjemahannya, serta twibbon untuk memperingatinya.

Hari Raya Natal diperingati pada 25 Desember setiap tahunnya.

Anda dapat merayakan Hari Raya Natal tahun ini dengan berbagai hal.

Antara lain, memberikan ucapan kepada rekan dan keluarga Anda atau saling berkirim Twibbon bertemakan Hari Raya Natal.

Tribunnews.com merangkum 15 ucapan Hari Raya Natal dalam bahasa Inggris dan terjemahannya, serta twibbon untuk memperingatinya.

KREASI CHRISTMAS BOX - Stephanie Susi dari Kay & Me Stories memandu George & Victoria, siswa sekolah Merlion membuat Christmas Box berbahan papan mdf (medium-density fiberboard) dengan teknik decoupage, Jumat (17/12/2021). Kegiatan itu untuk mengenalkan kepada anak kreatifitas dan mengisi waktu libur menyambut Natal 2021. SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ (SURYA/SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ)

15 Ucapan Hari Raya Natal

Mengutip dari womansday.com, berikut 15 ucapan Hari Raya Natal:

1. “Merry Christmas! Wishing you all the happiness in the world.”

"Selamat Natal! Semoga Anda semua mendapatkan kebahagiaan di dunia.”

2. “Wishing you peace and joy all season long. Happy Holidays!”