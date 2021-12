Soal Siapa yang Berpeluang di Bursa Calon Ketum PBNU, Ini Analisa Pengamat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 akan dilangsungkan pada 22-23 Desember 2021 mendatang di Lampung.

Ada dua nama yang beredar sebagai kandidat terkuat untuk menahkodai Ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

Mereka adalah KH. Yahya Cholil Staquf dan KH Said Aqil Siroj yang merupakan petahana.

Pengamat politik anggaran Uchok Sky Khadafi mengatakan, jika ditanya siapa yang paling memiliki potensi paling besar untuk menang, maka harus melihat "bandul" alias pemegang power di NU.

"Untuk melihat siapa yang menang nanti, kita harus lihat 'bandul' alias pemegang power di NU. Pemegang power berarti orang yang pegang anggaran dan jaringan, baik dalam internal NU maupun di luar NU," kata Uchok di Jakarta, Senin (20/12/21).

Menurut pandangan Uchok, saat ini yang pegang bandul di Muktamar NU adalah Muhaimin Iskandar yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Muhaimin bisa mengendalikan cabang-cabang atau wilayah pengurus NU. Melalui jaringan orang Partai PKB, jaringan ini bekerja untuk untuk mempengaruhi atau meloby kepada para pengurus NU di daerah," beber Uchok.

Ia bahkan mengklaim, saat ini, muktamar ini sudah selesai. "Atau paling-paling ke arah aklamasi. Karena arah kebijakan Politik Cak Imin (Muhaimin, red), lebih suka Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU daripada KH Said Aqil Siroj. Dan paling-paling Kiai Said Aqil akan ditempatkan pada wakil Rais Am PBNU," lanjutnya.

Menurut Uchok, alasan Gus Yahya didukung Cak Imin lantaran Cak Imin menghormati ayahanda dari Gus Yahya, yakni KH. Muhammad Cholil Bisri yang merupakan tokoh NU sekaligus salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

